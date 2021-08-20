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南僑前七個月獲利年增58% EPS達2.4元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）公布7月自結數，新冠疫情影響，上海宜山路餐廳停止營業，使得7月獲利比去年減少1385萬元，EPS為0.23元，較去年同期減少0.05元；累計前七個月EPS還是表現出色，達2.4元。

南僑7月營收14.93億元，較去年同期14.04億元，增加0.88億元，年增率6.30%； 累計1至7月營收110.80億元，較去年同期92.87億元，增加17.93億元，年增率為19.30%。

7月自結稅後損益5656萬元，較去年同期7041萬元，減少1385萬元，年減19.67%，EPS為 0.23與去年同期 EPS 0.28減少0.05；累計前七個月5.96億元，較去年同期3.76億元，增加58.14%，今年EPS 2.4元，較去年同期EPS 1.52增加0.88元。

南僑表示，7月分獲利較去年同期減少1385萬元，最主要係受新冠疫情影響，上海宜山路餐廳停止營業，7月分估列相關停業損失約1600萬元所致。

EPS 南僑

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