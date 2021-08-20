正隆Q3受越南疫情影響 但看好明年產能大增推升營運

正隆（1904）今天（20日）召開線上法說會，面對最近越南疫情嚴峻，正隆越南廠區降載營運，正隆總經理蔡東和表示第3季營運多少會受到影響，但旺季效益可望遞延，且公司看好明年產能大幅增加可望推升營運動能。

蔡東和說，今年上半年越南的市況不錯，正隆越南廠區生產量年增26％、需求量也年增22％；但7月中下旬開始，越南疫情急遽升溫，當地許多工廠停工或半停工，正隆的造紙廠及紙器廠也配合當地政府的防疫措施降載營運，使原本7、8月的傳統旺季動能遭削弱。

正隆越南廠區8月大約降載一半，目前看起來，預期9月中旬之後可逐漸恢復正常，公司內部評估，因為越南疫情減產，對集團全年營收的影響數約3％。不過整體需求有機會往後遞延到第4季，預期10月起動能可望顯著恢復。

正隆剛公布半年報，上半年稅後純益23.97億元，比去年同期大幅成長41%，換算每股純益2.16元，創歷年同期次高。其中第2季受到匯損影響，單季稅後純益11.55億元，比第1季下滑6.9％，但年增率高達44％，換算每股純益1.04元。

正隆表示，今年以來因為原料成本持續上揚，末端產品漲價的速度些微落後反應，為上半年獲利帶來一些壓力；而下半年包括越南等國際疫情仍存在不確定性，加上原物料供需、物流運輸也都有變數，整體會比較審慎看待。

但是明年正隆的產能大增，可望推升營運動能。明年上半年，正隆越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠將陸續完工，全集團紙與紙板年產能將達250.2萬公噸，紙器增加1.2億平方米，達19.07億平方米，產能大幅增加，推升營運動能。

另外台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線也將於明年下半年投產，生產高價值白面紙利基商品，挹注營收。目前正隆也已投入北越北江紙器廠規劃，積極布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，掌握東南亞商機。