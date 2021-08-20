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2021台中購物節將登場 市府總動員爭取千億振興券商機

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
台中購物節反應熱絡，也吸引許多知名企業店家紛紛插旗響應。圖／台中市政府提供
台中購物節反應熱絡，也吸引許多知名企業店家紛紛插旗響應。圖／台中市政府提供

「2021台中購物節」即將登場，今年由麗寶集團再次合作精緻好宅作為活動亮點首獎；此外，台中市政府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及吸睛抽獎品，全力爭取千億振興券商機。

台中市經發局說明，市長盧秀燕日前在台中購物節跨局處會議上指出，市府加碼中央五倍券，透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券。

市府各局處也總動局，其中民政局將整合全市29區公所行銷資源，並協助招募受創嚴重的產業店家，文化局自8月開始將有逍遙音樂町等25項活動配合購物節，並已募得3幅畫作作為活動抽獎品。

觀旅局正規劃台中市創新體驗遊程行銷推廣活動，帶動團客於觀光消費契機；勞工局也將邀請優良視障按摩據點、庇護工場等店家加入台中購物節；工策會則結合十大伴手禮聯名禮盒行銷系列活動，石岡區公所將搭配熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳。

另外，正逢台中捷運開通元年，捷運公司也提供公益彩繪列車、站內廣播、旅客輪播系統等捷運站內站外資源，一同行銷台中購物節。

新聞局則協助整合台中市1,350處電子牆及跑馬燈宣傳、交通局將於公車車體、公車候車亭、計程車業者車身等張貼活動宣傳；環保局盤點活動羅馬旗懸掛路段及運用垃圾車進行宣傳，都發局及建設局於台中市自辦工程圍籬外牆懸掛大型宣傳帆布，研考會1999也將全力支援提供民眾最新活動訊息。

經發局長張峯源表示，除市府局處卯足全力舉辦台中購物節，民間企業團體也相當看好台中購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持。

其中，最大手筆即是今年度麗寶集團再次合作精緻好宅作為活動亮點首獎；三井Outlet、中國信託、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、廣三SOGO、家樂福等知名企業店家紛紛插旗響應。

目前已知，中國信託將於全國6,000多台ATM及信用卡帳單上宣傳活動訊息，歐客佬、嘉味軒、振宇五金等也各自提供購物節早鳥活動抽獎品，規劃中獎人到店領取獎品，導客入店互惠雙贏。

百貨商場則於櫃位上設置活動宣傳立牌，另有許多企業及銀行均在洽詢合作事宜，購物節也與台中在地商圈、夜市、市場聯合舉辦實體活動，藉由帶狀活動積累穩定客流及推升活動聲量。

經發局表示，為掌握疫情所帶動的消費數位化趨勢，購物節也和行動支付業者LINE Pay及悠遊付合作，推出活動期間10%至15%優惠回饋，以及媒合東森購物線上平台設置台中特色專區，及依當周活動主題提供消費加碼優惠。

欲取得活動第一手訊息，可至「2021台中購物節」活動官網及「台中市政府經濟發展局」官方臉書，並下載台中購物節活動APP，歡迎大家一同到台中旅遊消費抽大獎，活絡後防疫時代的地方產業經濟。

盧秀燕(左二)要求市府全體總動員，也鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中。圖／台中市政府提供
盧秀燕(左二)要求市府全體總動員，也鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中。圖／台中市政府提供

中國信託 捷運 振興券

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