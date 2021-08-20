東管處力推東部旅遊 憑華信登機證存根享海岸線一日遊五折優惠

每年8、9月夏秋之際，正是東台灣金針花開的季節。華信航空配合交通部觀光局東管處，即日起至今年12月31日止，凡搭乘華信航空由台北飛往台東的旅客，憑華信航空登機證存根購買台東好行東部海岸線一日券，即可享有五折超低優惠。

東管處為便利遊客暢遊花東，特別將「東部海岸線」、「玉長豐濱線」二條路線優化，均採郵輪式公車模式行駛，也就是「車等人」，完全不用擔心錯過公車時間。旅客搭乘華信航空班機到台東後，可利用台灣好行郵輪式公車，盡情展開浪漫海岸之旅。