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檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

麥格理集團跨入電動車產業 讓台灣綠能政策引領全球

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
凱勝綠能致力發展「MIT」電動車產業，於嘉義馬稠後工業區打造占地1085萬坪的電動車研發生產基地廠房，支持政府電動公車國產化政策，確實執行國產化研發目標。圖／凱勝綠能提供
凱勝綠能致力發展「MIT」電動車產業，於嘉義馬稠後工業區打造占地1085萬坪的電動車研發生產基地廠房，支持政府電動公車國產化政策，確實執行國產化研發目標。圖／凱勝綠能提供

澳洲上市金融投資機構麥格理集團繼投入台灣離岸風電產業後，今天與台灣電動巴士大廠凱勝綠能（股票代號2246）、電動機車大廠能海電能簽訂合作備忘錄，將提供營運商與消費者使用電動運具的品質保證。此合作案將開啟台灣電動車產業發展新頁，並讓台灣綠色能源政策引領全球。

自2004年起麥格理集團已深耕台灣逾17年，除積極參與台灣再生能源各項業務外，並長期支持台灣在地產業與政府政策。該集團在台灣除繼續進行離岸風電及太陽能發電等再生能源專案計畫外，此次麥格理資本下的麥格里綠投資集團將運用其團隊多年的工程技術及投資經驗，與台灣國內優質電動運具製造商-凱勝綠能、能海電能攜手合作，包括電動公車、電動汽車、電動貨車、電動機車、儲能系統及其延伸的各種營運模式等。麥格理集團為發展綠色運具及低碳新生活，選擇從台灣開始規劃電動車專案，未來可望將台灣的成功模式推廣到其他國家。

能海電能科技「輕型快充電動機車EV-50」，以擁有超高CP值、外型設計美觀大方、騎乘性能優異，超低優惠價等亮點，搶攻國內電動機車市場。圖／能海電能科技提供
能海電能科技「輕型快充電動機車EV-50」，以擁有超高CP值、外型設計美觀大方、騎乘性能優異，超低優惠價等亮點，搶攻國內電動機車市場。圖／能海電能科技提供

離岸風電 太陽能發電

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