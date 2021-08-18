麥格理集團跨入電動車產業 讓台灣綠能政策引領全球

各大餐飲業者過去三個月深受國內疫情所苦，展店步伐也跟著放緩。部分餐飲業者改將希望寄託在海外市場，尤其是疫苗施打率高的地方。像是揚秦（2755）旗下品牌「炸鷄大獅」海外布局再下一城，7月完成加拿大安大略省區域代理授權簽署。乾杯（1269）也在大陸市場連開三店，看好大陸市場內需同樣因不能出國而火熱。

2021-08-18 15:26