三商美邦人壽掃貨 「華固智富中心」34億元整棟賣出
華固建設（2548）今(18)日公告總銷36億元「華固智富中心」整棟商辦，將以34億元價格整棟賣給三商美邦人壽保險（2867），全案確定下半年完工入帳、挹注營運；該案34億元成交價，相當於打95折整棟賣出。
「華固智富中心」預計第3季完工，在買方三商美邦人壽保險人手後，該案將在完工後入帳；「華固智富中心」位於台北市內湖五期重劃區，地址為台北市石潭路56、58、60、62號，基地面積961.77坪、建物面積為6,016.58坪。
華固建設今年兩大廠辦案完工，其中「華固創富中心一期」則已預售75%，「華固智富中心」更是整棟售出，因此只要「華固創富中心一期」剩下四分之一去化，今年公司兩大廠辦案銷售將呈「全壘打」姿態。
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