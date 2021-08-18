快訊

檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

就愛開名車！台灣千萬級頂級車買氣比杜拜還強

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
千萬元以上的頂級房車10月抵台。 圖／台灣賓士提供
千萬元以上的頂級房車10月抵台。 圖／台灣賓士提供

千萬元以上的頂級車市場需求穩健，吸引車商長期經營。Mercedes-Benz 旗下超豪華子品牌MAYBACH邁巴赫，繼去年底推出首部休旅車款GLS 600 4MATIC後，不到一年時間，再度推出 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，訴求極致奢華標竿搶攻台灣頂級轎車市場。預計最快今年10月抵台、開始交車，售價1,132萬元起。

台灣賓士公司表示，台灣賓士積極拓展層峰市場，手上最強的利器，就以超豪華著稱的子品牌 MAYBACH 莫屬，2015 年起引進的首款 Mercedes-Maybach S-Class 在台賣出好成績，成為亞洲第五、全球前十名 。2020年底推出的首部千萬休旅車款GLS 600 4MATIC也有不錯成績。今年乘勝追擊推出全新力作S 580 4MATIC，為台灣頂級轎車市場注入全新世代指標產品，在千萬轎車級距中將直接對決Rolls Royce Ghost、Bentley Flying Spur，期待在台灣市場繼續有亮眼的表現。

台灣在頂級豪華車的市場表現強勁，前一代Mercedes-Maybach S-Class (X222)上市首年，台灣即攻上亞洲第五寶座，銷售量超越杜拜；自2015年起至今，全球銷售已逾60,000輛，強勢攻佔千萬豪華轎車市場。

千萬元級的頂級車款內裝是重要特色。Mercedes-Maybach S-Class具專屬霸氣後座，除了能感受31具高傳真喇叭的震撼音場，座椅內建的8支聲波傳感器還可隨音頻震動營造出身歷其境的4D臨場感，主動降噪功能更打造專屬於後座乘客靜謐空間。

此外提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種選擇，標配禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多至 43.5°。在全車採用 MAYBACH 豪華 Nappa 真皮的包覆之下，感受皮革細柔觸感，享受由頂尖工匠所打造的尊榮禮遇。科技配備更是 Mercedes-Maybach S-Class不容忽視的強項，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，例如燈光及遮陽簾，更只需揮揮手就能關上電動車門，顛覆專人關門才是尊榮禮遇的刻板印象。

車市 休旅車

延伸閱讀

最賣休旅GLC領軍　2021上半年Mercedes-benz全球銷量成長高達24.3%！

影／開車撿東西不專心？　BMW衝對向車道釀6車連環車禍4人傷

毒販拒捕駕車衝撞 南投警開槍逮3嫌帶回偵辦

違規駕駛持千斤頂威脅外送員 桃園警：已依規定告發

相關新聞

逐「疫苗」而居？餐飲集團搶赴海外尋活水

各大餐飲業者過去三個月深受國內疫情所苦，展店步伐也跟著放緩。部分餐飲業者改將希望寄託在海外市場，尤其是疫苗施打率高的地方。像是揚秦（2755）旗下品牌「炸鷄大獅」海外布局再下一城，7月完成加拿大安大略省區域代理授權簽署。乾杯（1269）也在大陸市場連開三店，看好大陸市場內需同樣因不能出國而火熱。

沒這東西電子業活不了 一文看懂六類化學品的重要性

電子業要和諸多化學品打交道，這些化學品默默在重要的半導體、面板等產業中發揮價值，這些化學品若交貨出了問題，動輒會影響生產、良率甚至品質，也因此，大廠都積極分散採購風險，畢竟材料如同產業生產所需的血液，各大廠都有多家供應商。

他占國有地還想吞鄰地 看過政府核准書後差點昏倒

過去不少人覬覦國有土地，除了占用，也會以利用各種方式低價承購。國有財產署為此不斷修法防弊，但利之所趨，仍不斷有人嘗試。新北市最近就有一例，結果被國產署反將一軍，重重踢到鐵板。

外送平台搶進傳統市場 年輕世代如何串聯菜攤和APP？

對大多數中高齡民眾來說，傳統菜市場仍是生鮮肉類、蔬菜的「最後一哩」，但對年輕世代來說，不是上班時間沒法買，就是根本不知該怎麼在菜市場採購…

這8種人 將成為下一波台灣的熱門人才

世界經濟論壇根據企業管理顧問公司高知特（Cognizant Technology Solutions Corp）發表的一系列工作報告，勾勒出已經出現的新興行業。依照台灣就業市場的接受度，與就職門檻的高低，《Cheers》雜誌歸納出以下8種可能已經或很快就會在台灣出現的熱門人才。

全台科學園區房價全在漲 這裡打敗竹科排第一

科學園區是近年房市當紅炸子雞，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近三年1-6月全台主要科學園區周邊住宅房價，北中南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。