就愛開名車！台灣千萬級頂級車買氣比杜拜還強

千萬元以上的頂級車市場需求穩健，吸引車商長期經營。Mercedes-Benz 旗下超豪華子品牌MAYBACH邁巴赫，繼去年底推出首部休旅車款GLS 600 4MATIC後，不到一年時間，再度推出 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，訴求極致奢華標竿搶攻台灣頂級轎車市場。預計最快今年10月抵台、開始交車，售價1,132萬元起。

台灣賓士公司表示，台灣賓士積極拓展層峰市場，手上最強的利器，就以超豪華著稱的子品牌 MAYBACH 莫屬，2015 年起引進的首款 Mercedes-Maybach S-Class 在台賣出好成績，成為亞洲第五、全球前十名 。2020年底推出的首部千萬休旅車款GLS 600 4MATIC也有不錯成績。今年乘勝追擊推出全新力作S 580 4MATIC，為台灣頂級轎車市場注入全新世代指標產品，在千萬轎車級距中將直接對決Rolls Royce Ghost、Bentley Flying Spur，期待在台灣市場繼續有亮眼的表現。

台灣在頂級豪華車的市場表現強勁，前一代Mercedes-Maybach S-Class (X222)上市首年，台灣即攻上亞洲第五寶座，銷售量超越杜拜；自2015年起至今，全球銷售已逾60,000輛，強勢攻佔千萬豪華轎車市場。

千萬元級的頂級車款內裝是重要特色。Mercedes-Maybach S-Class具專屬霸氣後座，除了能感受31具高傳真喇叭的震撼音場，座椅內建的8支聲波傳感器還可隨音頻震動營造出身歷其境的4D臨場感，主動降噪功能更打造專屬於後座乘客靜謐空間。

此外提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種選擇，標配禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多至 43.5°。在全車採用 MAYBACH 豪華 Nappa 真皮的包覆之下，感受皮革細柔觸感，享受由頂尖工匠所打造的尊榮禮遇。科技配備更是 Mercedes-Maybach S-Class不容忽視的強項，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，例如燈光及遮陽簾，更只需揮揮手就能關上電動車門，顛覆專人關門才是尊榮禮遇的刻板印象。