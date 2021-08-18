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當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

中石化標售高雄亞灣區兩土地 一筆處分利益5.8億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

中石化（1314）委託戴德梁行公開標售位在高雄亞洲新灣區（簡稱亞灣區）的兩筆土地，今天開標，中石化公告，其中一筆經貿段土地起標價20.58億元，最後以23.8億元拍出，公司可獲處分利益約5.8億元。

另一筆憲德段土地，因為已規劃建造純住宅，土地連同案子一起標售，價格偏高，原本開價6.82億元，但今天結果並未脫標。

中石化主管表示，此次標售案取得的金額，將用來充實公司營運資金。除了今天標脫的一筆土地，立即為公司帶來業外進補，更重要的是這象徵中石化的高雄舊廠土地活化正式動起來，未來相關利益可觀。

中石化因為過去高雄舊廠所留下的土地，成為亞灣區大地主，在當地擁有多達4.8萬坪土地，此次標售的兩筆土地只是零星地塊，此次標售後，中石化在亞灣區仍有近4.6萬坪土地，都是方正及完整的大面積，有利未來整體開發規劃，短中期可能先出租給大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動周邊產業發展，長期則不排除處分或自行開發。由於高雄市政府已將亞灣區列為開發重點，中石化未來的相關利益極具想像空間。

中石化近年積極落實「石化事業」與「土地開發」雙主軸發展策略，在本業方面，中石化兩大主力產品CPL（己內醯胺）和AN（丙烯腈），今年以來受惠紡織業景氣復甦，下游尼龍需求增加；加上有石化同業發生不可抗力，以及海運塞港造成船運不順，市場一度出現缺貨，帶動價格狂飆，中石化今年上半年獲利強漲。

中石化上周剛公布半年報，第2季稅後純益15.39億元，年增率高達232%，也比第1季大幅成長1.34倍，換算單季每股純益0.47元，創下近11季獲利新高。累積上半年稅後純益21.97億元，更比去年同期暴增3.7倍，表現優於預期。業內業外皆美。

中石化 戴德梁行

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