日月千禧「東洋巨擘展」 展出日本版畫大師世紀傑作

日本文化備受國人喜愛，雖因疫情阻撓暫時無法前往當地，仍有機會欣賞到東洋藝術之美。即日起至2022年1月2日止，台中日月千禧酒店特別與揚曦藝廊創辦人林瑩合作，邀請到世界石版畫大師園山晴巳、日本銅版畫大師宮山広明，聯合舉辦「世紀之巔~東洋巨擘展」。

展出的39幅畫作，完美呈現版畫藝術的細膩及韻味，以及日本畫壇巨匠對作品的熱情及執著。這次畫家由於疫情在日本無法來台，今(18)日開展儀式，包括揚曦藝廊創辦人林瑩與台中市副市長令狐榮達等人都到場。

此外，搭配畫展，點心坊主廚蘇育民以版畫創作過程為靈感，匠心打造同名款藝術甜點，作畫所需使用的石版、滾筒、刮刀一變而為點心，風味不凡外、創意十足。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，日月千禧第20屆藝術亮點展覽「世紀之巔~東洋巨擘展」，展出日本版畫大師園山晴巳、宮山広明的生涯代表作。

這兩位大師的傑作皆獲日本天皇、俄羅斯普希金博物館、英國倫敦大英博物館、美國紐約大都會博物館收藏，且曾受邀於北京紫禁城、法國凡爾賽宮展出，不僅提升酒店畫展至國際級層次，更讓賓客不用出國就能欣賞到博物館典藏等級的東洋鉅作。

藝術家園山晴巳擁有當今「世界石版畫第一人」的美譽，創作至今超過50個年頭，其精湛的技術與細緻的功力，被藝壇視為珍寶。

綜觀創作階段可略分為四個時期：繩子及紐、油墨、流溢及預兆，代表著藝術家隨年齡增長、創作積累，自然而然地從量變到質變的生命歷程。

最早期的「繩子及紐」主要透過對物件細膩的觀察，打磨自己對石版的創作技術，且因日本人的嚴謹精神，更曾在旅法時三天內完成三件各要五道工序的作品印製，使得做慣夏卡爾、達利等大師畫作的工坊技師大感嘆服，而博得「瘋狂園山」的雅號。

「油墨」時期，以高超的素描技巧作為底蘊，佐以對石版技巧的嫻熟，成為獨樹一幟的風格呈現，超寫實乃至超現實的畫風，每每令人為之驚嘆，在日本及海外獲獎無數，受到普世讚譽。

「流溢」時期逐漸將意識從油墨罐等物品本身，轉移至物品的樣態上，呈現出畫具的動作與表情，畫面呈現的即是某瞬間的動態，亦維持著超寫實與超現實交錯的風格。

受到911事件衝擊，開始「預兆」的系列創作，此時畫風迥異，從關注自我的物質用具中跳脫，以白色絹布散發出的柔和光芒象徵人們在苦難之中仍應保有希望的救贖之光。

在「預兆」之後開始減法創作，摒除多餘炫技成分，專注在呈現光的主題上，是大師至臻之境，而返璞歸真的技法呈現；其中，「Signe-N」更榮獲2011觀瀾國際版畫雙年展首獎。

藝術家宮山広明創作至今亦超過50個年頭，以細點腐蝕套色銅版畫為主要創作技法、花卉為題材，且運用細膩娟柔且璀璨的金箔為藝術品妝點出綺美潤澤，隨著光線移動，畫面頓顯鮮活，生命力躍然紙上。

獨創的《源氏物語花園》系列享譽國際，深受藏家高度喜愛與關注，風格文雅清秀，將京都傳統技藝與日本古典文學相結合，呈現瑰麗靜好的一眼瞬息。

搭配畫展，即日起至9月30日止，酒店1樓旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民讓創作版畫所需的畫具，變身為精緻可口的點心。

其中，石版以日式蜂蜜千層蛋糕搭配檸檬餡與蜜核桃呈現出版材的厚度，包覆其外的白色可塑巧克力則表現出畫紙的色彩與光澤，口味上蜂蜜的香甜、奶油的濃郁以及檸檬宜人的酸交織出難以抗拒的好味道，口感鬆厚卻又輕盈，加入蜜核桃更是豐富層次。