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嘉泥轉型旅宿服務不縮手 沖繩豐崎案拚Q4工程發包

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
嘉泥董事長張剛綸（左2）與執行長王立心（左1）。 圖／嘉泥提供
嘉泥董事長張剛綸（左2）與執行長王立心（左1）。 圖／嘉泥提供

面對疫情衝擊，近年轉型旅宿服務業的嘉泥（1103）首當其衝，今年上半年稅後淨損2.89億元，換算每股淨損0.45元。不過嘉泥董事長張剛綸認為，雖然抗疫道路漫長，但現在正是提升企業韌性的好時機，嘉泥各項投資持續展開不縮手，與洲際酒店集團（IHG）合作的沖繩豐崎酒店案，預計第4季工程發包，目標2024年開幕；另外嘉泥的人之初月子中心也首度跨出台灣，一口氣插旗大陸蘇州及揚州，兩家新店都預計本季開始試營運，合計兩岸產後護理房間數正式達到100間的里程碑。

嘉泥今日舉行股東會，面對新冠肺炎疫情衝擊，嘉泥去年稅後純益17.64億元，比前年逆勢成長36%，換算每股純益 2.74元，創下近13年新高。今天股東會通過股利分派案，每股配發現金股息1.4元，為連續第三年現金股利超過1元。

張剛綸說，去年新冠疫情重創全球經濟，尤其嘉泥近年轉型旅宿服務業，更是首當其衝，所幸嘉泥去年處分上海嘉環混凝土公司，以及蘆竹的土地，加上轉投資台泥（1101）表現亮眼，得以維持獲利的穩定性。

對於嘉泥的旅宿投資遭遇疫情的嚴重打擊，他認為雖然抗疫道路漫長，但現在反而是提升企業韌性的好時機，嘉泥的投資不縮手。

嘉泥揮軍日本沖繩，在當地打造第一間自有品牌酒店那霸國際通（Hotel Collective），去年初剛開幕就碰到疫情攪局，張剛綸坦承，沖繩Hotel Collective酒店受到疫情直接影響，去年營運不如預期，今年持續承壓，但期待今年下半年日本加快疫苗施打速度，疫情趨緩後，觀光及餐飲市場能夠儘早恢復。

同樣位在沖繩，嘉泥與國際知名的洲際酒店集團IHG結盟，擬在沖繩打造第二間酒店（豐崎案），同樣受到疫情影響，跨國團隊溝通不便，進度有受到一些影響。但張剛綸說，團隊很努力透過不同方式將進度追回，目前仍然期待第4季能夠將工程發包，維持2024年開幕的目標不變。

另外嘉泥切入月子中心市場，旗下的人之初產後護理之家，憑借集團經營五星級旅館的經驗與能量，鎖定頂級市場，除了在台灣已經有中山館和敦化館兩間店，另外看中大陸對於頂級月子中心的需求潛力相當大，人之初首度跨出台灣，一口氣在大陸蘇州和揚州打造兩家新店，房間數分別為23間和35間，將視疫情動態調整，希望能在本季開始試營運。如此一來，人之初月子中心在兩岸的產後護理房間數將達到100間的里程碑，開始具有經濟規模，有利營運獲利及後續的模式複製。

嘉泥 疫情

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