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疫情微解封 花旗信用卡國旅優惠最高回饋15%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
花旗卡提供國旅、購物及外送多重優惠，享受微解封新生活。圖/花旗銀行提供
花旗卡提供國旅、購物及外送多重優惠，享受微解封新生活。圖/花旗銀行提供

隨著國內疫情趨緩，花旗推出國內旅遊、購物及餐飲外送等多重優惠，陪伴卡友迎接微解封新生活；即日起至2021年9月3日花旗卡友於易遊網下單預約國內旅遊 ，可獲現折最高15%優惠，百貨、量販購物活動期間最高享600元刷卡優惠。

因應餐飲外送成為新興飲食型態，花旗同步推出「美味宅在家」活動，即日起至2021年10月31日，卡友透過 Uber Eats、foodpanda訂餐輸入指定優惠代碼，最高可享5折回饋。多重好康，全方位優惠，花旗伴你享受微解封新生活。

花旗表示，因應疫情發展，從客戶需求出發，推出各項優惠活動，提升客戶用卡體驗，今年7月簽單刷卡金額年成長率達6%，高居前六大發卡公司之冠。

著眼於台灣疫情降溫，國內旅遊及購物需求提升，花旗推出一系列國內旅遊及百貨量販購物優惠，即日起至2021年9月3日，於易遊網刷花旗卡下訂國內飯店住宿滿2,000元，現折300元，相當於最高15%回饋，同時還有台灣訂房、環島之星行程花旗卡友獨家折扣碼優惠，總優惠最高享700元折抵回饋。

中元普渡採買旺季來臨，花旗結合全聯福利中心、愛買及家樂福等量販業者，推出購物優惠，即日起至2021年9月30日 花旗卡友至全聯福利中心使用PX pay綁定花旗卡，每周一單筆儲值/消費滿1,000元可享300元福利點（限量8,000份，每10元福利點可折抵1元)，相當於現折30元現金回饋。

花旗卡友至愛買購物中心，即日起至2021年9月30日 購買家電單筆分期滿1.8萬元，可享最高600元現金抵用券；即日起至8月24日止，至家樂福實體量販門市單筆分期滿5,000元可享最高100元家樂福禮券；透過家樂福線上商城刷花旗卡，也可享最高600元刷卡金回饋。

便利快速的外送餐飲服務已成為疫情後，新興的消費習慣，花旗同步推出「美味宅在家」活動，即日起至2021年10月31日，花旗卡友於foodpanda app或官方網站登入會員，新戶首次消費滿100元，可享5折優惠，最高折抵250元，活動期間 Uber Eats新用戶綁定花旗卡，亦可獲得首3次每次70元的訂餐折抵優惠。即使不出門宅在家，輕鬆享受美食，還有花旗回饋。

花旗日前推出「安心刷 回饋隨行」活動，深受卡友支持，為回饋客戶，花旗延長活動期限至2021年8月31日止，全系列花旗卡不限卡別，只要卡友於活動網頁登錄，自成功登錄起開始計算累積合格消費，活動期間內累積刷卡消費滿3筆999元(含)以上，可享全家便利商店100元虛擬禮物卡；累積消費9筆999元(含)以上，可享300元虛擬禮物卡；累積消費20筆999元(含)以上，可享1,000元虛擬禮物卡，相當於最高5%回饋。迎接微解封，花旗全方位加乘優惠，讓卡友安心刷，開心享回饋。

花旗 疫情 刷卡

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