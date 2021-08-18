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亞崴總座楊丞鈞進董事會 二代接班布局再邁前一步

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
亞崴總經理楊丞鈞今天獲選為董事，集團二代接班布局又向前邁進。記者宋健生/攝影
亞崴總經理楊丞鈞今天獲選為董事，集團二代接班布局又向前邁進。記者宋健生/攝影

工具機大廠亞崴機電（1530）去年每股稅後純益達3.92元，股東常會今(18)日通過配發2.5元現金股利，其中盈餘分配2元、資本公積0.5元。董事長楊德華表示，機械產業景氣持續升溫，公司接單暢旺，下半年展望樂觀。

股東常會中並完成增選二席董事，分別由亞崴總經理楊丞鈞、程泰（1583）副總經理楊慶豐獲選。楊丞鈞為楊德華長子，去年升任總經理，如今進入董事會，二代接班布局又向前邁進。

楊丞鈞表示，目前中國大陸、土耳其及中東訂單暢旺，而隨著全球疫苗接種率持續提升，歐、美解封後訂單也逐步回升，以亞崴為例，在手訂單金額約18億元，「今年已經滿單，現在正開始接明年的訂單」。

亞崴近期就接獲德國一筆大單，客戶一口氣下訂30幾台加工中心機，金額逾1億元餘元，另在國內也有幾筆自動化產線訂單正在洽談中。

楊丞鈞說，以目前接單狀況，加上產品反映原物料及匯率上揚，陸續調漲售價，平均調幅在5％至15％，預期下半年營收及獲利都會優於上半年，但新台幣匯率及海運運輸仍是主要變數。

亞崴去年認列轉投資事業益全機械出售台中廠房及土地收益，稅後淨利3.78億元、年增218.7%，每股稅後純益3.92元；股東常會通過配發2.5元現金股利，配發率63.7%。

亞崴今年上半年合併營收17.66億元，稅前淨利1.3億元，本期淨利8926.4萬元，歸屬母公司稅後淨利9367.8萬元，每股稅後純益0.97元。

台幣匯率 股東 營收

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