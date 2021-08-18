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商辦市場出現新面孔 生醫不動產成投資熱點

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

仲量聯行發布最新研究報告指出，新冠疫情肆虐全球，讓生醫相關產業異軍突起，並成為商用不動產生力軍。截至今年5月全球生醫型不動產投資額已達110億美元，占總體交易4%，是去年的兩倍。

仲量聯行表示，預估2022年全球處方藥物市場將超過1兆美元，新興生命科學中心將從疫情中受益，帶動生醫型不動產投資的成長。

仲量聯行美國生命科學市場執行董事 Travis McCready 表示，新冠肺炎和疫苗競賽吸引了大量資金的投入，並帶動生醫類廠房需求。美國和生命科學市場相關的空間，總空置率在2015年至 2020年間也下降了250個基點，從9.8%降至7.3%。

Travis McCready 表示:，技產業的成長不只帶來大量的生醫職缺，也刺激了住宅、零售和其他建設的發展。與其他行業相比，生醫產業對周邊地區的發展可產生更大的影響。「從某種意義上來說，增加對生命科學的投資就像一波能抬高所有船隻(經濟)的浪潮。」

台灣的生物醫學研究與人才在國際均屬名列前茅，此次的疫情亦帶動台灣疫苗、檢測等生醫產業的快速發展。我國經濟部統計，近五年來台灣生技業產值成長率即高達42%，佔台灣產業總產值的比例也從2.4%成長到3%。

根據上市櫃公司財報資料顯示，台灣市值前十大生技醫療公司，過去二年不動產及設備資產額的年成長率也都高達二成以上；為扶植生醫產業發展，行政院截至2019年底，直接投資了生技公司共15家，約新台幣49億元 ; 專案投資82家公司，金額達新台幣70.18億元。

台灣的生醫園區主要集中於北部，除了國科會推動廣達38公頃的新竹生醫園區外，北市府也在南港推動生技產業聚落BOT案，由東元集團斥資50億開發總樓地板面積近3萬坪的生技企業大樓。

最近東元新莊舊廠也將改開發為生技科學園區，全案規劃約66,000坪，總樓地板面積的35%做生技廠房使用，可望帶動新北的產業與周邊發展。

仲量聯行董事總經理趙正義表示:，醫療生技是少數在疫情期間仍可逆勢成長的產業，台灣今年上半年商用不動產共555億的交易中，生醫型的不動產交易已佔4.4%，其中包括友華生技以12.23億購買士北科華固創富中心近半棟的樓層，第二季較第一季成長達116%。

為吸引優質人才，輝瑞、聯亞等亦將辦公室設於信義計畫區的頂級大樓中，東元的南港生技園區大樓意向書也已接近滿租。隨著全球對健康需求的日趨重視，醫療生技相關的產業與不動產投資將具有雄厚的成長潛力。

生技產業

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生醫型不動產交易 升溫

生技逆勢成長 生醫類不動產正夯

疫情加速產業發展 生技業成不動產潛力買家

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