台灣鋼聯擴大營運成長 第4季增11類資源廢棄物料源

台灣鋼聯（6581）歷經兩年時程，環差變更申請已順利於今年1月通過環保署環評審查定稿，並已陸續完成多項再利用許可審查，2021年第4季將新增三大項共11類型不同資源廢棄物料源，以充份利用剩餘之產能，包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF/RDF衍生燃料等項目，逐步邁向全面多元化成長動能佈局，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤物料外，將增加國內難處理高單價的廢棄物。

亞洲最大電弧爐集塵灰的鋅資源回收廠台灣鋼聯今（18）日召開股東會，鋼聯去年稅後淨利4億元，每股稅純益(EPS)3.66元。

台灣鋼聯全資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合循環經濟產業政策。2020年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至五條，2021年將拉高處理量能增加30%。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，2021年已納入營運陸續出貨，跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。

台灣鋼聯表示過去三年來努力完成轉型，透過新增可處理的資源廢棄物及台鋼資源擴充產線及預拌混凝土廠投產，全面建成未來公司成長的基礎。以2020年營收來看，雖國際鋅價受疫情影響下滑高達18%，但鋼聯整年營運表現仍維持16億元營收，鋅價下滑對公司影響有限，代表公司擁有強勁成本優勢以及轉型成果。未來將透過新增廢棄物持續帶動營收成長動能，預期今年營運表現可望較去年成長。

台灣鋼聯上半年合併營收7.8億元優於去年同期增加20%，獲利2.21億元，EPS1.98元優於去年同期的0.54元。台灣鋼聯表示目前已完成開源節流戰略布署，將全面啟動多角化營運方向，預期第3季順利取得各項再利用許可後，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。