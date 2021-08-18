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塭仔圳一區搬遷期限將至 711間地上物已點交

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新、泰塭仔圳市地重劃旗艦計畫為新北市歷來最大面積重劃案。新北地政局長康秋桂今（18）日進行塭仔圳專案報告，表示塭仔圳第一區9月28日為自動搬遷期限，截至7月底已點交711間地上物，第一區補償費領取率達99%。

地政局定於9月9日正式辦理第一區開工動土典禮，並於9月28日自動搬遷期限截止後，進一步全面開展重劃工程作業。

第一區截至7月底已點交711間地上物，其中有564間所有權人主動配合自行拆除。康秋桂表示，5月中遇到新冠肺炎疫情，市府並未停下推動塭仔圳重劃的腳步，輔導搬遷部分，針對新北大道、泰林路等重要施工要徑的標的，維持現場面對面輔遷力道；位於非施工要徑上標的，改以通訊方式追蹤搬遷進度。

工程部分，第一區6月開工後，首重防汛工程，疏浚既有草埤圳以及開挖臨時滯洪池，於近期短時強降雨發揮極大功效；另考量地方停車需求，將已點交之公共設施用地先行整地，提供予交通局設置臨時停車場，目前已啟用三場，提供約309個停車位。

康秋桂表示，本案第一區補償費領取率達99％，未領部分亦依規定存入保管專戶。第二區恰逢疫情嚴峻時刻，為避免群聚而暫緩集中發價作業，除開放民眾以通信方式申領，並採用創新的做法開發線上預約發價系統，有效分散人流；宣布降級後則恢復舉辦現場「一條龍式」發價作業。

疫情 肺炎 定存

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