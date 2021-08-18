全台科學園區房價全在漲 這裡打敗竹科排第一

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台南。圖／業者提供
台南。圖／業者提供

科學園區是近年房市當紅炸子雞，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近三年1-6月全台主要科學園區周邊住宅房價，北中南全部漲聲響起，台南科學園區上漲20.8%最多，新竹科學園區成長13.6%居次，台中科學園區漲幅13%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自美中貿易戰開打，為分散風險，台商即將部分產能移回台灣，新冠肺炎疫情爆發後，國際大廠、半導體產業更是大舉回流購地設廠、進駐國內各大科學園區，為科學園區周邊帶來龐大人口紅利及薪資水準，房市幾乎扶搖直上。

其中台南科學園區受惠台積電（2330）擴大設廠，吸引國際半導體大廠艾司摩爾（ASML）、GOOGLE及多間半導體中下游供應商進駐，創造大量就業機會，近三年單價從14.4萬成長至今年17.4萬元，漲幅達20.8%，居全台科學園區之冠。

目前熱門交易則多落在距離南科較近，交通、生活機能較為成熟的新市中正商圈、南科車站、善化車站周邊。

新竹科學園區今年6月就業人數已逾16萬人，加上科技大廠未受疫情影響，獲利亮眼，連帶員工薪資表現也受惠，成為全台平均得最高的地區，買氣熱絡，住宅也單價從2019年24.2萬成長至27.5萬元，三年房價漲幅達13.6%。

陳金萍表示，目前購屋熱區多落在距離竹科最近的關埔重劃區，周邊生活機能成熟，除了好市多、迪卡儂等連鎖量販，且鄰近國道1號新莊車站，以及明星學區關埔國小及光武國中，生活、交通機能及學區皆具的條件下，吸引許多竹科人就近置產。

統計今年1-6月全台五大科學園區周邊交易量，以北市內湖科學園區交易量383件奪冠。

陳金萍指出，內湖科技園區是最靠近首都的科學園區，因其優越的地理位置、交通路網，讓不少科技產業、國際企業爭相搶進，也帶來龐大就業人口，支撐周邊房市。近年因周邊成交多筆西華富邦、碧湖畔及長虹天璽等高單價豪宅，推升區域房價來到65.7萬元。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

竹科

延伸閱讀

防疫物資 可申報進項扣抵

台中外國人置產購屋熱區出爐 北屯、龍井上榜

台積電寶山二期環評過關! 震大開眉成為竹科購屋熱門話題

有台積在的地方…人財兩得

相關新聞

全台科學園區房價全在漲 這裡打敗竹科排第一

科學園區是近年房市當紅炸子雞，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近三年1-6月全台主要科學園區周邊住宅房價，北中南...

台塑集團加薪3.83% 拍板

備受矚目的台塑集團年度加薪案昨（17）日拍板，台塑集團總裁王文淵昨天與工會代表視訊會議後，敲定今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元勤勉金。

民俗月到！三成七企業有營運禁忌、一成一業績下滑

中元節普渡拜拜，可是台灣人一年一度的大事，yes123求職網今（18）日公布「民俗月工作禁忌調查」，發現農曆七月到有三成...

好宅應具備什麼？戴雲發出版《好宅聖經》傳授心法

好宅應該具備什麼？中華民國建築經營協會理事長戴雲發出版「好宅聖經」指出，好宅須具備五要素，包括百年結構安全、外觀融入環境...

台塑四寶 連紅包加薪5.33％

台塑集團昨天舉行加薪協商會議，總裁王文淵拍板今年加薪百分之三點八三，另加碼一萬元慰勉金，以去年台塑基層員工平均薪資約五萬...

為何沒過EUA 食藥署說明聯亞審查標準

聯亞疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，衛福部食藥署首度公開審查標準，參考數值為200名國人接種AZ疫苗的中和抗體效價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。