全台科學園區房價全在漲 這裡打敗竹科排第一

科學園區是近年房市當紅炸子雞，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近三年1-6月全台主要科學園區周邊住宅房價，北中南全部漲聲響起，台南科學園區上漲20.8%最多，新竹科學園區成長13.6%居次，台中科學園區漲幅13%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自美中貿易戰開打，為分散風險，台商即將部分產能移回台灣，新冠肺炎疫情爆發後，國際大廠、半導體產業更是大舉回流購地設廠、進駐國內各大科學園區，為科學園區周邊帶來龐大人口紅利及薪資水準，房市幾乎扶搖直上。

其中台南科學園區受惠台積電（2330）擴大設廠，吸引國際半導體大廠艾司摩爾（ASML）、GOOGLE及多間半導體中下游供應商進駐，創造大量就業機會，近三年單價從14.4萬成長至今年17.4萬元，漲幅達20.8%，居全台科學園區之冠。

目前熱門交易則多落在距離南科較近，交通、生活機能較為成熟的新市中正商圈、南科車站、善化車站周邊。

新竹科學園區今年6月就業人數已逾16萬人，加上科技大廠未受疫情影響，獲利亮眼，連帶員工薪資表現也受惠，成為全台平均得最高的地區，買氣熱絡，住宅也單價從2019年24.2萬成長至27.5萬元，三年房價漲幅達13.6%。

陳金萍表示，目前購屋熱區多落在距離竹科最近的關埔重劃區，周邊生活機能成熟，除了好市多、迪卡儂等連鎖量販，且鄰近國道1號新莊車站，以及明星學區關埔國小及光武國中，生活、交通機能及學區皆具的條件下，吸引許多竹科人就近置產。

統計今年1-6月全台五大科學園區周邊交易量，以北市內湖科學園區交易量383件奪冠。