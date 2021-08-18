企業最怕內鬼！五成三慘遭損失、四成四有防堵機制

農曆七月不論是否有禁忌，每位上班族恐怕免不了碰到「職場討厭鬼」。yes123求職網今（18）日公布「民俗月工作禁忌調查」，其中上班族最怕的「職場鬼怪」同事排行榜，在可複選狀況下，前五名依序為：「心機鬼」(70.2%)、「雙面刀鬼」(68.6%)、「自私鬼」(60.2%)，以及「馬屁精」(42.1%)、「順手牽羊精」(36.5%)。

至於第六名到第十名部份，又分別是：「大嘴巴怪」(35.4%)、「自大鬼」(34%)、「色鬼」(32.9%)，以及「找藉口鬼」(31.3%)、「白目怪」(29.6%)。

此外，調查也顯示，相較之下，企業主最擔心遇到「內鬼」。根據yes123求職網調查顯示，有38.1%的企業坦言，曾經碰過「內鬼洩密」事件；而且其中的五成三(53.3%)更指出，結果「有造成」損失。因此就有44.2%的公司表示，目前有防止出現「內鬼員工」的機制。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，當遇上「職場鬼怪」同事影響公事進度時，應該先沉住氣，減少正面衝突，避免引發「互嗆」的人身攻擊爭議，直接向上司反映，要求秉公處理就可以。

另一方面，或許每個人的工作態度、價值觀不同，但不用刻意私下把某些同事直接貼標籤，像是直呼對方為「某某鬼怪」，或是「豬隊友」，形成所謂的「辦公室小圈圈」，結果在「隔離」自認看不慣的同仁時，可能也讓自己同時變成職場霸凌的加害者。

上述「民俗月工作禁忌與職場鬼怪調查」，是由yes123求職網於2021年8月4日到8月13日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，已畢業或退伍（免役）的求職會員，有效問卷共1,210份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%；至於企業部分，有效問卷共985份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。