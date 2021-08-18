高雄土地公北上掃樓 以現金2.7億元包層買青埔商辦

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
高雄買家看好桃園高鐵特定區發展，砸2.72億現金「包層」掃貨。圖／台灣房屋提供
高雄買家看好桃園高鐵特定區發展，砸2.72億現金「包層」掃貨。圖／台灣房屋提供

青埔房市強強滾，不只吸引雙北買方，高雄大戶也進場。實價揭露，財團法人陳啟川先生文教基金會今年7月，以現金1.76億分兩筆買下青埔「布拉格站前之星」14樓共11戶辦公室，扣除車位後，每坪單價約36~39萬元，為青埔地區近五年來，總價最高的商辦交易。

資料顯示，高雄陳家早在去年10月，就以總價9600萬元購入14樓5戶辦公室。布拉格站前之星一層共16戶，等於陳家一年內以2.72億元現金「包層」掃貨，分批將「布拉格站前之星」14樓的16戶商辦通通吃下，合計總面積共787坪。

高雄已故市長陳啟川過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，有「高雄土地公」之稱，而近年家族陸續賣出部分祖產，如今轉戰桃園，顯示高雄買家極為看好桃園高鐵特定區的發展。

台灣房屋高鐵領航直營店店長彭成貴表示，「布拉格站前之星」辦公室步行5~6分鐘，即可抵達高鐵桃園站，區位極佳，實價顯示，今年交易均價約在40萬元上下，今年7月兩筆交易單價36~39萬元，取得價格算是相對實惠。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，近年中美貿易戰加速企業回流，讓有國門之便的桃園，成為許多台商尋地、尋廠、尋辦的首選，商辦市場一年比一年暢旺，價格亦水漲船高。

目前桃園的商辦供給，以桃園中正藝文特區、青埔高鐵特區、蘆竹南崁、龜山長庚地區居多，經國重劃區則是備受期待的後起之秀，其中青埔因鄰近機場，且有高鐵、機捷串聯全台各地，佔地利之便，因此吸引高雄買家北上置產。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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