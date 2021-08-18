民俗月到！三成七企業有營運禁忌、一成一業績下滑

中元節普渡拜拜，可是台灣人一年一度的大事，yes123求職網今（18）日公布「民俗月工作禁忌調查」，發現農曆七月到有三成七企業表示會有營運禁忌，也有11%企業指出，通常農曆七月業績會下滑，而由於疫情已趨緩，今年有高達85.8%企業表示，會舉行中元普渡儀式。

調查並指出，整體而言，比起去年，今年企業普渡儀式的預算有79.3%為「持平」；有16.8%為「減少」；僅3.9%為「增加」；平均金額落在4,462元。

至於鬼月一到，真的變成營運上的「淡月」嗎？從yes123求職網調查發現，相較前一兩個月，每逢「農曆七月」的業績：自認「持平」的企業，佔69.7%；覺得「反而更好」的，則佔19.3%；「通常會下滑」的，也佔了11%。

只是針對公司重要公務時程安排，仍有37.3%的企業透露，會事先參考「農民曆」上的「吉凶日與時辰」。合計36.8%的公司更指出，其實有營運上的「禁忌」潛規則，又分成：21.8%為「僅有行業禁忌」；11.3%為「兩種(行業與公司本身)禁忌皆有」；3.7%為「僅有公司本身特有禁忌」。

關於中元普渡，企業主要採購的用品，在可複選狀況下，依序為：「餅乾、零食」(90.2%)、「水果」(85.6%)、「飲料」(82.2%)，以及「金紙、香爐」(79.5%)、「罐頭食品」(65.4%)。

其他普渡用品，又還有：「泡麵」(63.7%)、「糖果」(51.6%)、「三牲」(50.3%)，以及「毛巾、臉盆」(47.5%)、「線香、蠟燭」(44%)。

至於上班族是否相信「心誠則靈」這件事情，該份調查顯示，在參加公司中元普渡儀式時，「真實內心狀態」主要依序是：60.7%屬於「會想祈求工作順利」；20.6%屬於「當下不多想，完全放空」；18.7%屬於「會想等下分到什麼供品」。

上述「民俗月工作禁忌與職場鬼怪調查」，是由yes123求職網於2021年8月4日到8月13日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，已畢業或退伍（免役）的求職會員，有效問卷共1,210份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%；至於企業部分，有效問卷共985份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。