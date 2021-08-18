好宅應具備什麼？戴雲發出版《好宅聖經》傳授心法

好宅應該具備什麼？中華民國建築經營協會理事長戴雲發出版「好宅聖經」指出，好宅須具備五要素，包括百年結構安全、外觀融入環境、室內空間設計實用美感、機電物管與時俱進，以及健康無毒、安心環境。

為提供建築產業建造出更多更安全、健康、舒適、幸福好宅，也讓消費者了解真正好宅，戴雲發集結專家學者的專業及經驗，出版好宅聖經，昨(17)日舉辦新書發表會，並邀請消費者文教基金會董事長黃怡騰，一同推廣好宅觀念。

戴雲發表示，好宅聖經以時下購屋人最關心好宅該有的要素著眼出發，好宅由外部的建築外觀與環境品質、室內裝修與美學空間，到內部的鋼筋結構與施工品質、機電設備與智慧化生活；從有形的建築設計，到無形的健康建築、空氣品質.等。希望推動好宅觀念，發掘周遭好宅的元素，感受好宅生活的品質、安全、美學與幸福感，使居住者的需求真正可以得到實質的滿足。

消基會董事長黃怡騰表示，消基會經常舉辦強化消費者購屋知識的演講、座談與論壇，也系列出版供消費者參考的購屋二百問等專書，或設置律師法律諮詢服務，提供購屋糾紛的調處服務，其目的即在於協助消費者達成順利購屋的心願。

他說，好宅聖經讓消費者在購屋前能夠有充足的認知，自建造源頭就挑選具有好品質設計的住宅，亦提供相關業者做為建造參考，是一本消費者要看，建商更要參考的好書。

戴雲發表示，他任職建築經營協會理事長期間，以年度目標「Future Start 好宅啟動」出發，希望透過出版「好宅聖經」，讓更多建築業者一起來響應，為建築產業盡一份心力，共同發揮建築專業守護台灣人民的居住需求，也讓台灣人民能真正買到好宅並住進好宅。