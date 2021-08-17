快訊

當沖降稅延長達共識 「這三點」是主要考量

吳亦凡嫌不乾淨問遍大小事？正妹首露面掀「選妃」內幕

標脫率逾九成！房市風向球「南方莊園」標售熱絡

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
南方莊園。記者侯永全／攝影
南方莊園。記者侯永全／攝影

國產署今（17）日標售北市多戶都更宅「南方莊園」，投標狀況相當熱烈，第一次推出熱銷後，今日標售再創佳績，共吸引139封投標，標脫率超過九成，共標脫逾10億元的住宅，顯示疫情受控後，房市回溫速度相當快速。

此次標售推出兩案，包括大坪數的中正區「正隆天第」，與人氣最高的文山區「南方莊園」，結果共吸引高達139封投標單，不難看出此次投標的市場熱度，其中投標單都集中在「南方莊園」，該社區38戶就標脫了36戶，平均溢價7%，還有一戶吸引11封投標單搶標。

「南方莊園」大樓產品條件佳，為鄰近捷運、公園、基地2,000坪的新社區大樓，總價約在1800萬至3600萬元，國產署共有71戶可以對外標售，今年上半年一度對外釋出36戶，共標出35戶，差點創造單次標售百分百標脫的紀錄，此次標售則有共38戶一次釋出，仍舊吸引大量民眾進場投標。

南方莊園標售的38戶，總價的底價在1,817萬元至3,616萬元之間，換算每坪單價約在60萬元至72萬元左右，不管是總價或者單價都相當有吸引力，從標售的結果來看，台北市想要購置總價兩、三千萬元新成屋的民眾，數量仍相當多。

國產署 疫情

延伸閱讀

南方莊園超搶手！國產署都更宅標脫率達81.8%

疫情加速產業發展 生技業成不動產潛力買家

盼不到好市多 彰化市第二停車場BOT案招來中友百貨

疫情爆發照漲不誤 北市大樓房價連5月創新高

相關新聞

標脫率逾九成！房市風向球「南方莊園」標售熱絡

國產署今（17）日標售北市多戶都更宅「南方莊園」，投標狀況相當熱烈，第一次推出熱銷後，今日標售再創佳績，共吸引139封投...

影／看好後疫觀光 埔里溫泉區土地標售 業者布局卡位

新冠疫情還未過去，但觀光業者已經開始布局後疫情發展。埔里福興溫泉區最近標售旅館用地，吸引業者競標。南投縣長林明溱說，縣府...

出售台灣股權 台灣家樂福：尚無法確認傳言真偽

相隔一年，量販龍頭家樂福再次回歸台北市南港區展出台灣第67家量販店。對於傳出法國總部有意出售台灣業務，家樂福表示，沒有收...

台塑今年今年加薪3.83% 另加碼1萬元慰勉金

台塑集團今舉行加薪協商會議，總裁王文淵拍板，今年加薪幅度為3.83%，另加碼發出1萬元慰勉金，以去年台塑基層員工平均薪資...

長榮航攜IATA 試行Travel Pass國際航空旅行通行證

長榮航空（2618）今(17)日宣布，預計9月開始將與國際航空運輸協會(IATA)於巴黎‐台北航線試行IATA Trav...

華航加入IATA旅行通行證試行 防疫數位服務再優化

華航（2610）全力推展各項防疫作業，積極關注數位健康平台發展趨勢，將自 8 月 30 日試行國際航空運輸協會IATA ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。