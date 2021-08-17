日本全新創意網站新登場 首波攻勢鎖定台灣旅客

台灣人愛玩日本讓日本旅遊服務業相當重視，即使在現階段仍然籌畫著如何提昇對台灣旅客的服務。日本株式會社HUMANIC針對台灣市場，於7月正式推出改版設計的新網站「MANALULU」。雖然現在仍然無法前往日本旅遊，但這個新型態的日本旅遊網站在此時推出，企圖以全新創意吸引台灣的旅客們進行一場線上的全新體驗。

跟著漫畫人物遊日本 如社群好友對話般的貼心傳達旅遊資訊

新型態日本旅遊網站「MANALULU」有二大特點，其一是用漫畫角色對談的方式來介紹日本各地之美；其二是網站的二大主角「Mana」和「Lulu」會像朋友在SNS（社群網路）對談般，引導讀者了解推薦的日本觀光資訊。前者很適合親子起增加旅遊學習的樂趣，讓小朋友在去日本前，先了解日本的各種習慣與禮節，可以從小就做好國民外交。後者則符合現代人不愛看長篇報導的習慣，不論是透過漫畫的角色或是Mana和Lulu的簡短對話，更能夠簡單理解所要傳達的觀光旅遊資訊，進入日本迷人的世界。

「MANALULU」將日本觀光景點的魅力與當地人氣景點或秘境，各種體驗的資訊與美食情報，使用照片與原創漫畫角色之間的對談，簡易明瞭的傳達給讀者有關日本的觀光旅遊資訊，此外，網站除了原創漫畫人物引導觀光之外，有時還會請當地的人當特別來賓介紹當地的特色，對談內容簡單明瞭，讓讀者更有身歷其近的感覺。

重視台灣旅客 外語版繁體中文率先登場

日本一直是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，日本政府觀光局JNTO的調查，2019年台灣訪日旅客更高達489萬人次。台灣旅客相當受到日本旅遊服務業的重視，今年７月也特別贈送冠疫苗給台灣，當蔡英文總統與政府機關都在SNS上表示謝意時，日本也關注到留言版中有許多民眾表示「希望開放出國旅遊過後，馬上能到日本旅遊」，由此可見國人熱愛日本旅遊的程度。

MANALULU網站規劃多國語言，但目前以符合台灣人閱讀的繁體中文建置為首要，日本旅遊服務業對台灣旅客的重視可見一斑，剛發佈的網站採中文與日文雙語切換模式，想要學習日文的讀者也可以直結切換到日文版本，來加強日文的閱讀能力。

日本知名漫畫家駐站 用有趣的漫畫介紹【日本獨特的禮節與規則】

「MANALULU」新型態網站中的漫畫，特別邀請知名日本漫畫家「濱田布蘭妮」駐站，用說故事和讓人會心一笑的漫畫來解說日本的風俗民情。漫晝中的二大主角是第一名畢業於綿羊大學的管家「Mana桑」，以及曾經是烹飻師但現職為米國專屬女僕的「LuLu桑」，他們的主要工作就是來教導米國的統治者「米爸」與王妃的「米媽」，王子的「米丸」與「秋平」各種生活上需要注意的日本的禮節與規則。

漫畫中綿羊管家的「Mana桑」透過在日常生活中發生的各種事情，來教導不守規則或不了解日本禮節的米國主角們，如何藉由旅行學習到日本的禮節與規則。漫畫的舞台也延伸到日本各地，帶領讀者順道一探日本各地風景。漫畫中的內容，非常適合家長陪同還沒有去過日本的小朋友一起閱讀，讓小朋友在去日本前，先了解日本的各種習慣與禮節，可以從小就做好國民外交。

此外，還有出身於蘑菇合眾國，立志要當漫畫家的「茸醬」與他的女友「松子桑」，這二位角色常因為少根筋而出包，這時候，「Mana桑」就會出來說教，跟他們解說各種日本的文化習慣。除了以上8位主要登場人物外，不定期也會邀請其他虛擬的角色登場，增添漫畫的情境與內容。

道地深入的內容 與旅客共享每一段人與人相遇時的美好時光

「MANALULU」除了介紹東京・大阪等大都會圈的旅遊資訊外，所有文章依區域細分，日本全國各地的旅遊資訊都網羅其中，每篇文章最後也都會總結當地的旅遊情報，方便讀者參考。

「MANALULU」的小編群是以住在日本的日本人為主編，因次可以攥寫出道地且深入的內容。除了希望能夠讓來到日本旅遊的遊客玩得盡興外，對日本人來說理所當然的文化禮儀，看在外國遊客眼中也許會有些唐突。

透過網站中的漫畫，可以讓雙方更彼此了解，讓日本的觀光設施可以提供給遊客更好的服務，遊客也同時可以事前入境隨俗，「MANALULU」期望遊客到日本後的旅遊更充實。希望台灣的朋友們可以事先在「MANALULU」的網站或臉書粉專來查看資訊，先做好規劃，在將來能夠儘早見到想念的台灣朋友們。