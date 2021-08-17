原物料上漲 南港輪胎9月起調漲售價5-10%

南港輪胎今（17）日表示，由於原物料上漲，已通知客戶自9月份開始調漲輪胎售價5到10 %。

南港公司指出，由於原物料上漲，而且目前還在高點，造成成本居高不下，而且運費從去年到現在節節升高，有些運價甚至已漲十倍，影響所及更造成成本大漲，不得不調漲。

在南港之前，大型輪胎公司從年初至今有的已經漲了三波，相對之下，南港這種中階規模的輪胎廠面臨相當大的阻力。不過由於成本大增，各家業者都已漲價，南港已通知客戶端將從9月開始漲價，可望改善因成本增加影響的獲利。

南港今年第2季的營收19.27億元與去年同期的19.67億元相差不多，不過今年第1季本業虧損2.87億元，較去年的1.01億元營業利益明顯衰退，在調漲售價後，情況可望獲得改善。

南港公司也表示，對應市場的需求，目前南港電動車輪胎銷售比重增加，升級新世代產品並擴大雪胎四季胎規格以滿足新上市的車型。也同時擴大海外OEM新訂單以增加營收與獲利。