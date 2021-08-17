快訊

神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

意願登記約20.7萬人「人間蒸發」 高端最新預約人數曝光

原物料上漲 南港輪胎9月起調漲售價5-10%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

南港輪胎今（17）日表示，由於原物料上漲，已通知客戶自9月份開始調漲輪胎售價5到10 %。

南港公司指出，由於原物料上漲，而且目前還在高點，造成成本居高不下，而且運費從去年到現在節節升高，有些運價甚至已漲十倍，影響所及更造成成本大漲，不得不調漲。

在南港之前，大型輪胎公司從年初至今有的已經漲了三波，相對之下，南港這種中階規模的輪胎廠面臨相當大的阻力。不過由於成本大增，各家業者都已漲價，南港已通知客戶端將從9月開始漲價，可望改善因成本增加影響的獲利。

南港今年第2季的營收19.27億元與去年同期的19.67億元相差不多，不過今年第1季本業虧損2.87億元，較去年的1.01億元營業利益明顯衰退，在調漲售價後，情況可望獲得改善。

南港公司也表示，對應市場的需求，目前南港電動車輪胎銷售比重增加，升級新世代產品並擴大雪胎四季胎規格以滿足新上市的車型。也同時擴大海外OEM新訂單以增加營收與獲利。

營收 漲價 原物料

延伸閱讀

疫情加速產業發展 生技業成不動產潛力買家

出售台灣股權 台灣家樂福：尚無法確認傳言真偽

中華信評：電動車有望成鴻海長期成長途徑

疫情趨緩聚餐增 警防制酒駕職務上路 超標最高可罰20萬

相關新聞

影／看好後疫觀光 埔里溫泉區土地標售 業者布局卡位

新冠疫情還未過去，但觀光業者已經開始布局後疫情發展。埔里福興溫泉區最近標售旅館用地，吸引業者競標。南投縣長林明溱說，縣府...

出售台灣股權 台灣家樂福：尚無法確認傳言真偽

相隔一年，量販龍頭家樂福再次回歸台北市南港區展出台灣第67家量販店。對於傳出法國總部有意出售台灣業務，家樂福表示，沒有收...

台塑今年今年加薪3.83% 另加碼1萬元慰勉金

台塑集團今舉行加薪協商會議，總裁王文淵拍板，今年加薪幅度為3.83%，另加碼發出1萬元慰勉金，以去年台塑基層員工平均薪資...

長榮航攜IATA 試行Travel Pass國際航空旅行通行證

長榮航空（2618）今(17)日宣布，預計9月開始將與國際航空運輸協會(IATA)於巴黎‐台北航線試行IATA Trav...

華航加入IATA旅行通行證試行 防疫數位服務再優化

華航（2610）全力推展各項防疫作業，積極關注數位健康平台發展趨勢，將自 8 月 30 日試行國際航空運輸協會IATA ...

聯亞將申訴 改以Delta測試

聯亞新冠疫苗EUA未過，聯亞生技昨（16）日發表聲明強調，將向衛福部食藥署及醫藥品查驗中心提出申訴，提議以Delta變異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。