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驚人巧合令人發毛 台南極凶宅9月二拍

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台南市東區一間電梯華廈近日淪入二拍，法院公告指出，該戶不僅發生姊弟戀分屍案，而且是日本女學生井口真理子在台遇害棄屍地點。 取自google
台南市東區一間電梯華廈近日淪入二拍，法院公告指出，該戶不僅發生姊弟戀分屍案，而且是日本女學生井口真理子在台遇害棄屍地點。 取自google

台南市東區一間電梯華廈近日淪入二拍，法院公告指出，該戶不僅發生姊弟戀分屍案，而且是日本女學生井口真理子在台遇害棄屍地點。該物件二拍底價600萬，扣除車位一坪約18萬元，略低於市價，不過專家表示，該物件雙凶認證，恐要三拍以後才有機會拍出。

該華廈位於台南崇明十三街一棟社區八層，為頂樓戶，含車位面積約40坪，屋齡約23年。實價資料，該社區去年八樓戶交易，成交價一坪約24萬元，今年3月，四樓戶以650萬交易，每坪也約20萬元。

根據法院公告，該華廈因積欠債務淪入法拍，公告筆錄除了載明目前出租中，每月租金8000元，不點交之外， 也註明該屋曾發生女子凶殺分屍命案，而且在大樓興建之前，為1990年日本女學生遊台命案棄屍的地點。

根據資料，該屋是在2019年1月發生分屍案，一名42歲張姓女子，慘遭小她12歲的吳姓同居殺害，吳男還用鋸子將張女遺體支解成6大塊，手法駭人。

至於日本女學生，就是知名的井口真理子命案，她在1990年一人到台灣自助旅行，未料遭計程車司機劉學強猥褻不成，殺害分屍後並棄屍在華廈現址，當時大樓本來是空地，後來先做停車場，再出售給建商蓋華廈。

根據謄本資料，該戶發生分屍命案後，所有權曾異動，傳出由投資客買下，但實價資料並無該筆交易資料，今年5月法院公告該屋淪入法拍，一拍底價750萬元，無人投標，法院近日公告9月7日進行二拍。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該社區驚人巧合令人發毛，雖然二拍底價已比同樓層住宅明顯便宜，但這類極凶之宅通常只有市價5到6折，預料要到三拍以後才有機會拍出。

圖／取自法院公告
圖／取自法院公告

日本 棄屍 凶宅

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