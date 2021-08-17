台泥出售信昌化給長春樹脂案完成交割 三方多贏

台泥（1101）3月出售子公司信昌化給長春樹脂，今天公告完成交割，台泥、信昌化、長春樹脂三贏。

台泥考量集團業務經營模式調整，今年3月19日經台泥董事會決議，與長春樹脂簽署「股份買賣協議」，以24億元出售信昌化全部股份，雙方並約定信昌化支付台泥再生公司4億元做為終止租賃契約的對價。交易案今天正式完成股權交割。

由於台泥3月底宣布信昌化出售案後，從4月開始公布的合併營收，就已經不再認列信昌化的營收，因此交割對於台泥的營收及營運不會有任何影響。

台泥最初是在去年7月，考量子公司信昌化所生產的酚、酮系列石化原料，面對大陸地區有大量新增產能投產，導致相關產品價格下滑，公司連續虧損，宣布由台泥公開收購信昌化全部股權，以整合集團資源，希望協助虧損嚴重的信昌化先下市調整體質。

台泥公開收購信昌化案達陣，去年11月信昌化召開股東臨時會，拍板與台泥的股份轉換案，並申請股票終止上市及停止公開發行，信昌化於今年元月股票正式下市。

信昌化私有化後，原本台泥評估繼續持有信昌化，或考慮出售信昌化股權或資產，或引進策略聯盟夥伴共同經營，三大選項擇一。最後考量信昌化從事的化工業務與台泥的水泥本業關連性不高，如果將信昌化出售給長春樹脂，兩者更容易發揮營運綜效，而台泥則可拿回資金，聚焦水泥本業，或投入拓展綠能等環保新事業。隨著今天交易案完成交割，對於台泥、信昌化和長春樹脂而言將是多贏局面。