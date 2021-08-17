生技逆勢成長 生醫類不動產正夯

仲量聯行今（17）日公布最新研究報告，截至今年5月，全球生醫型不動產投資額已達美金110億元，交易佔比達總交易4%，為去年的兩倍。商仲專家指出，醫療生技是少數在疫情期間逆勢成長的產業，台灣今年上半年商用不動產共555億元的交易中，生醫型的不動產交易已占4.4%。

根據上市櫃公司財報顯示，過去兩年台灣市值前十大生技醫療公司，不動產及設備資產的年增率皆高達二成以上。截至2019年，為扶植生醫產業發展，行政院直接投資15家生技公司、約49億元；專案投資82家公司、高達70.1億元。

仲量聯行董事總經理趙正義提及，台灣的生醫園區主要集中於北部，像是今年5月友華生技購買士北科華固創富中心近半棟的樓層，總價12.2億元、建坪1,740.8坪，與第1季相比，第2季成長高達116%。為匯聚優秀人才，輝瑞、聯亞等業者亦將辦公室設於信義計畫區，加上東元集團在南港的生技園區大樓意向書也已接近滿租，顯示醫療生技相關的產業與不動產投資具有深厚的發展潛力。

以台灣的生醫園區來說，主要集中在北部，除國科會推動廣達38公頃的新竹生醫園區外，北市府也在南港推動生技產業聚落BOT案，由東元集團斥資50億元開發總樓地板面積近3萬坪的生技企業大樓，另外東元的新莊舊廠也將改為生技科學園區，全案規劃約66,000坪，總樓地板面積的35%做生技廠房使用，有望帶動新北的產業發展。

盤點上半年共有6筆生技產業豪邁置產。3月出現四筆交易，包含台北牙醫診所斥資1.2億元買下北市重慶南路的透天店面；植髮診所生髮堂，也以0.9億元買下北市東區店面；上櫃醫材大廠明達醫海砸3.1億元，取得桃園八德大興段近1,300坪工業地，為將來發展預做布局；彰化基督教醫療財團法人則以2.8億元買下南投的土地做置產。而今年1月購置生醫型不動產的有一筆，泰博科技為生產快篩試劑、血氧機等抗疫物資，今年1月花費3.7億元，購入新北產業園區的全棟廠辦。