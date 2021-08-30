「3E+3D」掌握能源轉型 法國巴黎資產管理引領永續投資風潮

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在氣候變遷議題上，歐洲國家最早關注，也是腳步最積極的，力推歐洲綠色新政，並預計2050年前成為第一個碳中和的地區，儼然是氣候變遷、環境永續的全球領導地位。而在永續投資層面，法國巴黎資產管理公司擁有扎實的投資研究團隊，永續投資領先布局，是永續投資的先驅者。

堅強研究團隊 永續投資的先驅

自2002年開始，法國巴黎資產管理便致力於永續投資，推出首檔社會責任投資(SRI)基金，至今已經擁有超過20年的永續投資經驗，而且多年來積極參與國際永續投資事務，包括責任投資原則組織(PRI)、氣候變遷機構投資人小組(IIGCC)、候變遷金融揭露專案小組(TCFD)、以及歐盟可持續金融技術專家小組(TEG)等40多項計畫，並主動創新各種議題，成為全球公認的永續投資思想領袖及倡導者。

同時，法國巴黎資產管理設置由超過25位具有金融、經濟、及法律等不同專業領域人才組成的永續研究中心，與各個投資團隊定期進行互動及交流市場最新觀點，並將投資觸角擴及全球，ESG研究橫跨所有資產類別及各種領域。根據英國非營利組織Share Action統計(截至2020年3月)，法國巴黎資產管理為全球第二名之責任投資基金公司。

3E+3D，法國巴黎資產管理獨創ESG投資流程

在法國巴黎資產管理的永續投資方法中，特別強調「3E」的前瞻性觀點，也就是能源轉型「Energy Transition」、環境永續「Environmental Sustainability」，以及平等及包容性成長「Equality & Inclusive Growth」，這三者是法國巴黎資產管理發展永續投資的策略性方向。

其中，能源轉型不僅具有宏大投資機會，也是當前最熱門的永續投資議題。投資團隊對這個領域聚焦於3D因子，包括減少碳排放「Decarbonizing」、數位化「Digitalizing」、與分散化「Decentralizing」)，來掌握投資契機。也因此，法國巴黎資產管理公司將法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)，定位成為ESG主題投資基金，不再投資傳統能源，強調更具前瞻性的能源轉型投資機會。(自2019年8月開始不再投資傳統能源。)

能源轉型議題自去年開始表現突出，引爆市場關注。法國巴黎資產管理認為，替代能源體系目前仍處於萌芽階段，新能源價格在技術不斷精進之下穩定下降，而在市場需求持續成長的同時，永續能源發展更可為全球經濟帶來長期穩健的發展環境。

通膨短期雜音 無礙乾淨能源推展

隨著全球陸續開打疫苗，新冠肺炎疫情獲得控制，各國經濟迎來強力反彈，逐漸擺脫新冠肺炎的陰霾。不過，這也引發市場對於景氣加速擴張的預期，加上原物料飆漲及缺船、缺櫃的影響，使得通膨升溫疑慮不斷被提起，炒熱了升息話題，全球股市也因相同原因而出現修正，乾淨能源類股也不例外。

不過，通膨擔憂所產生的市場利率變化，是現在進行式，而近期通膨率拉升主因是去年基期過低，未來通膨數據若下滑，資金則有機會再輪動回成長性股票。另一方面，消費需求強勁，但多數產業因受到全球半導體晶片供應不足，生產排程因此受到影響，但晶片暫時性短缺的問題應會在夏季前後有所緩解，屆時企業生產狀況應會回復常軌。因此，短期內雖仍可能出現一些不安情緒，但未來幾個月的投資主軸應該落在有利於成長的財政和貨幣政策下，世界經濟將同步向上，而企業的盈餘展望應可支撐成長股的股價。

尤其乾淨能源代替化石燃料的使用趨勢，並沒有任何基本面改變，加上歐盟國家、美國、中國、英國、日韓等國家帶動，在政府政策大力推動、成本大幅下滑之下，消費者使用太陽能安裝、電動車等乾淨能源的接受度將明顯提升，在進一步擴大市場經濟規模後，生產廠商便有更大空間可以調降價格，此舉可吸引更多消費者加入，形成良性循環，可使乾淨能源企業處於相對有利的地位。

ESG主題投資 幫助全球加速永續發展

永續發展是未來趨勢，也因此，近年來各企業紛紛加入ESG行列。法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金)投資流程完全納入ESG規範，與永續研究中心合作，不管是企業基本面或是產業面的分析，均涵蓋了ESG因子，進行研究與價值評估。

除了追求投資績效之外，也透過投資協助社會永續發展，將「負擔得起的潔淨能源」、「永續發展的城市及社區」、「產業、創新、基礎設施」、「負責任的消費及生產」等4項永續發展目標，納入投資領域，並支持在2030年前實現這些目標。讓投資人不僅可以掌握投資契機，還能積極參與ESG與永續發展。

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