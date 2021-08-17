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奇美實業宣布大陸漳州奇美擴產 拉大製程技術布局

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

奇美實業下午宣布於大陸漳州投資的漳州奇美擴大製程技術布局，引進EPC公司最新第二代技術，搭配DPC新製程， 興建聚碳酸酯PC新廠，奇美將成市場上少數同時掌握PC材料多元製程技術製造商。新廠年產能將達18萬噸，預計2024年第四季量產，滿足次世代應用需求。

漳州奇美目前第一期年產45萬噸ABS產能正進入量產，之後ABS提量至年產能60萬噸、PS年產能35萬噸及PC年產能18萬噸，陸續加入生產行列。

奇美實業表示，PC材料為近年來市場上最受歡迎的高性能材料之一，具備耐高溫、高衝擊強度、阻燃及透明之優異特性，是電動車、儲能及5G網通設備等等次世代應用的最佳選擇。

漳州奇美16日與EPC公司及LUMMUS公司簽訂合約，三方將積極打造先進環保PC工廠。奇美1999年即投資興建全球首創無光氣環保製程生產PC，累積22年專業經驗，是重要的PC材料供應商。奇美製程特色為中間產物均能循環利用、無光氣和無氯製程，符合綠色環保、循環經濟理念。

奇美表示，為深耕PC市場，大陸漳州第二座PC工廠決定擴大製程技術布局。延續綠色環保特性，更積極導入優化能耗效率的先進製程。新引進單體製程技術，製程產出的高純度副產物，可回收做為上游製程反應原料，具體實踐循環經濟作為；聚合反應器採模組化設計，提高生產彈性，可多年不間斷運行，是兼具高品質與高效能特色的尖端製程技術。

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