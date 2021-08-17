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影／看好後疫觀光 埔里溫泉區土地標售 業者布局卡位

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
福興溫泉農場已經完工，最近旅館用地標售相當熱絡。圖／本報資料照片
福興溫泉農場已經完工，最近旅館用地標售相當熱絡。圖／本報資料照片

新冠疫情還未過去，但觀光業者已經開始布局後疫情發展。埔里福興溫泉區最近標售旅館用地，吸引業者競標。南投縣長林明溱說，縣府開發五大產業園區，開發效益逾123億元，為縣庫帶來42億元收入和長期稅收，更可帶動青年就業及地方發展，他敢斷定疫情過後，南投觀光和產業更具競爭力。

林明溱說，他擔任南投縣長6年多， 原本縣府債務167億元，這幾年減債65億元。為了地方建設並開拓財源，縣府進一步規畫五大園區，埔里福興溫泉開發案、南投旺來園區及埔里微型園區已經完工，土地也陸續標售。

林明溱說，雖然疫情仍未平息，但埔里福興溫泉區用地標售熱絡，就可看出產業界看好南投觀光產業發展，福興溫泉限制業者得標後，需在3年內完成興建，未來3年埔里建築及人力需求大增，為地方發展奠定基礎。他敢斷定，後疫情時期，南投五大園區將成為活絡地方經濟的火車頭。

地政處長簡青松說，福興溫泉區開發案，成本30億6千多萬元，但土地讓售及標售收入已有29億3千多萬元，還有1萬1千多坪土地可開發，可增加9億元收入。

建設處長李正偉說，五大園區將一級農業、二級加工，及三級服務業結合在一起，並提升產業產值，例如，南投市旺來產業園區的鳳梨，可以食品加工，製成鳳梨醬，鳳梨的纖維、酵素也可以另外開發，製成不同商品，創造就業機會，也可讓年輕人返鄉工作。

草屯手工藝產業園區已完成都計變更及核定設置，預估引進20至25家業者，創造1200個工作機會；竹山竹藝產業園區，完成開發後可引進15至18家業者，提供1300個工作機會。

福興溫泉農場開發案進度慢，縣議員要求加快進度。圖／南投縣政府提供
福興溫泉農場開發案進度慢，縣議員要求加快進度。圖／南投縣政府提供
南投縣五大產業園區陸續完工，福興溫泉區更吸引溫泉業者競標，並在三年內完成興建，可望帶動南投產業發展後就業機會。記者江良誠／攝影
南投縣五大產業園區陸續完工，福興溫泉區更吸引溫泉業者競標，並在三年內完成興建，可望帶動南投產業發展後就業機會。記者江良誠／攝影

疫情 埔里 溫泉 家樂福

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