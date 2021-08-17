越南疫情衝擊 南寶許明現：訂單遞延非消失

全球最大的運動鞋用黏著劑生產商南寶（4766）今天（17日）舉行線上法說會，面對越南疫情嚴峻，占公司營收比重25%的南寶越南廠區目前多數停工，估計8月越南廠出貨只剩原本的三分之一至四分之一，整體營收影響數約兩成。不過南寶執行長許明現強調，目前鞋類終端市場需求相當強勁，且庫存水位偏低，訂單出貨「只是遞延而非消失」。

許明現認為，越南疫情有機會在8月底看到曙光，希望9月起能逐漸恢復生產，屆時南寶會配合客戶，在後續幾個月增加產量，使公司全年營收不致受到太大衝擊。

許明現分析，現在越南的疫情以南越地區比較嚴重，北越還是照常生產。雖然南寶有25%的營收比重來自越南廠區，但其中部分產能在北越，所以實際出貨影響數不到兩成。

不過現在問題不是只有南寶本身工廠停工的問題，越南是全球最大的運動鞋製造生產基地，現在為了防疫，下游的球鞋代工廠都停工，就算南寶恢復生產，或調度其他廠區產能來支援也沒有用，因為沒有需求，產品賣不出去。

許明現觀察，越南現在因為疫情封銷經濟，對越南政府而言壓力也是相當大，當地政府一直想盡辦法，包括協助工業區員工盡速施打疫苗等。加上現在越南採取更積極的管制措施，有助疫情快點壓下來，他認為越南疫情8月底有機會看到曙光，希望9月起能逐漸恢復生產。

南寶剛公布半年報，今年第2季營收45.99億元，季增7%，更比去年同期大幅成長37%，創歷史新高；稅後純益3.18億元，獲利並未同步創高，主要受到上半年各項原物料價格狂飆的影響，造成獲利率下滑，南寶第2季毛利率23.4%，分別較比去年同期和今年第1季減少2.5個百分點和3個百分點。

惟累積南寶上半年每股純益達5.12元，已賺進半個股本。展望下半年，南寶認為原料成本對毛利率影響最嚴重的時間已過，多項原料價格走勢開始出現下彎，加上南寶為了轉嫁成本，已陸續向客戶調漲售價，第3季如果扣除越南的變數，南寶毛利率將走升。