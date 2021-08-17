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出售台灣股權 台灣家樂福：尚無法確認傳言真偽

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

相隔一年，量販龍頭家樂福再次回歸台北市南港區展出台灣第67家量販店。對於傳出法國總部有意出售台灣業務，家樂福表示，沒有收到總部相關訊息，因此無法回答出售消息的真偽。

先前外媒曾報導家樂福計畫在未來幾周內出售旗下所有台灣事業，總價值約16億歐元（約新台幣530億元），並已委託摩根士丹利處理出售事宜，家樂福先前雖然否認，但今則再表示，目前總部休假中，因此還無法求證，因此不能多做說明。

對於南港店，家樂福表示，商圈發展更快速，南港會有更多社區與居住人口，

而南港店以迷你量販規格打造，營業面積約2000坪，搭上社區化經營趨勢打造全齡薪型態量販店，提供包含生鮮、雜貨食品、家電、五金、運動、清潔、保養等逾3萬項商品。

家樂福也說，目前已經陸續將併購的頂好超市改裝為家樂福，消費者反應相當好，可以感受到更棒的家樂福。

家樂福 量販店 新台幣

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