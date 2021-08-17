王文淵看下半年景氣有三變數 台塑加薪大有學問

台塑（1301）四寶今年上半年獲利剛寫下「史上最強」，台塑集團總裁王文淵大方為台塑員工每人加薪3.83%，並加發1萬元勤勉金，合計調薪幅度達5.33%，超越2018年的4.63%，創歷史新高！經轉述，王文淵在樂觀之餘，今天在會議中特別點出下半年景氣有三大變數。

首先王文淵認為，美中貿易戰並沒有落幕，雙邊之間的貿易摩擦持續，由於台灣與這全球最重要的兩大經濟體互動密切，很難置身事外。

其次，疫情變幻莫測，原本大家預期下半年歐美疫情解封將帶來一波商機，但現在Delta變種病毒傳染力非常強，包括東南亞等全球重要的生產基地都受到影響，可能造成供應鏈不順，歐美復甦力道也可能受到影響，後續都需要再觀察。

第三是通貨膨脹，可能迫使美國聯準會及全球央行的寬鬆政策逐漸收緊，加上基期已墊高，都可能影響之後的成長動能。

投射在台塑集團今年的加薪結構上，背後大有學問。其中台塑今年常態性加薪幅度為3.83%，略低於工會原先期待的4%以上，主要就是考量景氣後勢仍有變數，常態性調薪為永久性，一調整就回不來，萬一碰上景氣回檔，可能侵蝕公司獲利。

因此王文淵拉高紅包獎金，一方面達到獎勵員工的效果，而且紅包是一次性，不會對公司後續營運造成負擔。據了解，原本總管理處建議的勤勉金為6,000元，但王文淵認為太小氣，昨天會議中一口氣追加到1萬元。如果以台塑基層員工平均薪資54,880元換算，調薪＋紅包的合計調薪幅度達5.33%，超越2018年的4.63%，改寫歷史新高。

而且王文淵拉高一次性紅包的金額，對於薪資低的員工更為有利，因為換算加薪比例會更高，這也達到台塑照顧基層員工的效果。