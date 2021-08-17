阿聯酋航空續強化全球運能 增加往返英國航班

全球邊境管制陸續傳出解封消息。阿拉伯聯合大公國放寬對12國入境限制，英國也宣布將阿拉伯聯合大公國列入黃色清單（Amber List），阿聯酋航空即時調整航線規劃以因應全球航空市場發展，於近期復飛29條航線，每週提供超過270班次的客運航班，讓旅客能輕鬆經由杜拜前往世界各地，滿足個人、商務以及休閒各項旅遊需求。

因應英國放寬對阿拉伯聯合大公國的旅遊限制，阿聯酋航空預計在10月份將杜拜前往英國的航班增至每週73個班次，包括：每日六班前往倫敦希斯洛、每日一班前往格拉斯哥、每週十班前往伯明罕，以及每日兩班由A380執飛前往曼徹斯特的航班。

阿聯酋航空自8月17日起，以旗艦客機A380執飛每日共三個由杜拜前往倫敦希斯洛的航班，並於8月與9月逐漸拓展運能，預計至10月中旬恢復至每日六個航班、其中四班由A380執飛，希望透過A380客機的高載客量，滿足旅客前往全球最繁忙城市之一的高度需求。

阿聯酋航空也同步為從非洲約翰尼斯堡、開普敦與路沙卡，以及克拉嗤與伊斯蘭馬巴德等西亞地區城市前往英國的旅客優化航班時刻表，提供最佳的航班時段選項。欲瞭解最新前往英國的入境規範請點此。

目前，阿聯酋航空每週提供前往美國12大城、超過70個航班的服務，8月起將增設額外班次至休士頓、波士頓與舊金山，以滿足旺季需求。阿聯酋航空亦自8月13日起提高飛往紐約甘迺迪機場的載客量能，以A380客機執飛每週四個航班，並依照市場需求機動調整航班時間與運能。

為了讓往返於南非約翰尼斯堡、德班與開普頓的旅客可安全經由杜拜前往歐洲、美國、中東及西亞地區，阿聯酋航空除了提供每週三班杜拜往返開普敦的班機，亦將杜拜前往約翰尼斯堡的航班自每日一班調整為每週 11 個班次，並額外新增四個航班前往德班，旅客可享有更彈性的航班時間選項。此外，阿聯酋航空亦提供每週五個航班，前往恩德培以及經哈拉雷至盧薩卡，強化非洲航線運能。

阿聯酋航空以安全為前提，逐步重建全球飛航網絡，並持續調整策略以優化在主要市場的佈局。隨著全球疫情趨緩，各國逐漸放寬旅客入境限制，阿聯酋航空持續加強運能，擴展航線以滿足旅客的飛行需求，目前，阿聯酋航空已恢復全球近九成航線，航點超過120個城市。

杜拜為全球首波獲世界觀光旅遊委員會（World Travel and Tourism Council, WTTC）頒發「安全出遊」（Safe Travel）榮譽的城市之一，肯定杜拜為守護所有到訪旅客及居民的健康安全所採取的全面防疫措施。自2020年7月解封、重啟商務與觀光旅遊以來，亦以其陽光普照的海灘、世界文化遺產與頂尖服務業精神，成為廣受歡迎的旅行地點。

阿聯酋航空憑藉高規格的安全防護與貼心服務，成為各地旅客的首選。為了讓所有旅客皆能安心前往目的地，阿聯酋航空於旅程中的每道關卡與接觸點皆設置全面的安全防護措施，並使用零接觸科技與IATA旅行證（IATA Travel Pass）等數位驗證服務，確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康。

阿聯酋航空依以旅客為中心的解決方案引領業界，透過彈性多元改票政策、多風險旅遊保險，並協助旅客維持阿聯酋航空Skywards哩程與會員等級，讓旅客能更無憂的規劃旅程。