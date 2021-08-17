台塑今年今年加薪3.83% 另加碼1萬元慰勉金

台塑集團今舉行加薪協商會議，總裁王文淵拍板，今年加薪幅度為3.83%，另加碼發出1萬元慰勉金，以去年台塑基層員工平均薪資約54800元計算，每月薪水增加2100元，若算上加碼紅包，加薪幅度則達5.33%。

台塑工會代表表示，雖然今年加薪幅度未達工會原本爭取的本薪加薪4.5%，但仍算滿意，而王文淵認為，今年調薪是基於去年的業績表現。工會代表指出，也希望集團體恤員工辛苦努力，年終拼一下爭取年終獎金能讓員工滿意。

台塑原本的加薪協商會議都在7月上旬舉行，但今年因為疫情，資方與工會無法會談，最後改以視訊方式舉行，台塑總管理處總經理林善志表示，雖然加薪案延遲，但一定會溯及7月1日生效，並在確定後的次月補發，員工不用擔心。

台塑四寶去年上半年合計虧損199.92億元，營運陷入谷底，但為照顧員工，王文淵去年仍逆勢拍板為台塑基層每人加薪1%，並加發3300元的慰勉金，協理級以上經營主管則共體時艱不調薪，今年加薪幅度創新高，也讓員工好開心。

而石化產業復甦，台塑四寶去年下半年大賺近千億元，成功彌補上半年虧損，全年共賺726.94億元，今年上半年獲利更高達1326.52億元，超越去年全年水準，預期今年營運有望創歷史新高。