處分陽明股票？台驊老董：受限閉鎖期、還沒到處置時機

台驊（2636）今（17）日股東會，在航運股在起漲階段就喊出「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」投資人也期待聽到董事長顏益財對於貨櫃輪的看法。顏益財在股東會中直接表示，看好歐美解封貨運需求商機，海運市場熱度延續到明年；台驊手中持有的貨櫃輪，目前不會考慮出售。

台驊控股多年前策略性投資相關合作航運公司及貨運承攬公司的股票，由於多年前投資持股成本相當低，加上今年上半年航運大漲，至今年6月30日止，累積認列其他綜合損益(OCI)餘額達新22.6億元，貢獻每股淨值超過18元，至今年6月底為止公司淨值每股達到新台幣61元。

顏益財股東會上表示，持陽明（2609）股票是策略性的考量，當年基於雙方長期合作關係，多年前才會參與私募跟後續增資，也因為看好,也加碼買進貨櫃輪；至於是不是現在要賣？顏益財表示，參與私募的股票有閉鎖期，要等明年公開發行之後才能處置，間接表態此時不會處置、也還沒到處置時機。

顏益財分析，全球航運產業鏈供給惡化，船舶周轉率及準班率持續探低，供給四缺（包括:缺櫃、缺艙、缺工、缺車）情況恐延續至年底；隨著歐美解封，全球物流需求都會強勁反彈，貨櫃、空運、陸運及倉儲都相當看好，未來前景依然展望樂觀。

另外，也再度說明，台驊沒有參與陽明增資，主要是陽明訂價時碰到陽明股價飆高，為了保障股東權益，才放棄參與增資。