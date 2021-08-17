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華航加入IATA旅行通行證試行 防疫數位服務再優化

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
華航8月30日起加入IATA旅行通行證試行，導入健康數位驗證程序，讓報到程序更快捷，減少不必要人員接觸，為旅客帶來更安心的搭機體驗。 圖/華航提供
華航8月30日起加入IATA旅行通行證試行，導入健康數位驗證程序，讓報到程序更快捷，減少不必要人員接觸，為旅客帶來更安心的搭機體驗。 圖/華航提供

華航（2610）全力推展各項防疫作業，積極關注數位健康平台發展趨勢，將自 8 月 30 日試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證，導入健康數位驗證程序，規劃美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡等八個航點返台航班啟用試行，讓報到程序更快捷，減少不必要人員接觸，為旅客帶來更安心的搭機體驗。

華航與IATA合作，規劃自美國、加拿大、德國、英國及新加坡等航點入境台灣航班試行，旅客可透過中華航空網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢IATA旅行通行證試用說明；在搭機前由App Store或Google Play下載IATA Travel Pass應用程式，完成註冊程序後，前往指定醫療院所檢測，醫療院所將更新PCR檢測電子報告至IATA Travel Pass，旅客只要在機場報到時出示，華航地勤人員即可立即判讀旅客健康資訊，減少人工識別接觸及節省時間，加速報到流程效率。

零接觸服務為未來航空旅行重要趨勢，華航今年 4 月起與 Affinidi 電子健康驗證平台合作，於新加坡與吉隆坡返台航班試行數位健康驗證，簡化報到作業；此次與IATA合作，擴大增加歐美航點試行，後續將與IATA依試行情況評估，將數位認證健康程序擴展至更多華航航班。同時也積極與其他國際數位驗證平台接洽，期透過不同平台測試，優化華航防疫數位服務，並與各系統商接洽規劃健康聲明書電子化，減少接觸機會；同時配合台灣規劃的「疫苗數位證明簽發平台」，檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄，提供旅客兼顧安全與便利的旅行體驗。

華航持續以抗疫、降低傳染風險為原則落實防疫，也密切關注國際航空組織動向，去( 2020 )年起參與天合聯盟 SkyCare&Protect計畫，執行防疫與飛行安全相關措施，包含官網旅行資訊完整揭露、推廣非接觸式服務等。華航鼓勵旅客透過網路辦理報到及自助行李託運等手續，並配合機場設施，逐步啟用舊金山、洛杉磯、香港、紐約、台北松山等場站人臉辨識自助登機。華航網站也於 7 月增設「防疫安心GO專區」，整合防疫訊息，提供旅客更多元的加值服務，透過平台連結，即可完成國內與國外的訂房、訂車及醫院檢測等查詢預約。

華航 舊金山

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