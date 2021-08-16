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高雄港未來五年投入170億 帶動633億元民間投資

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國發會委員會今（16）日通過交通部提報「國際商港未來發展及建設計畫（2022年至2026年）」，未來5年在高雄港等七大國際商港投資381.66億元，預計帶動3,200億元公民營投資，包括長榮進駐高雄港第七貨櫃中心。

台灣港務公司工程副總經理王錦榮表示，計畫最核心目標是要鞏固高雄做為洲際貨櫃中心的樞紐地位，高雄第七貨櫃中心預計明年下半年試營運，2023年正式營運，屆時有五席可停靠大型2.4萬TEU貨櫃船碼頭，長榮海運將進駐，並且在機具設備投資約200億元。

他表示，去年受到疫情衝擊，在全球國際商港吞吐量排名中，高雄港排名第16名，貨櫃量為962萬TEU，較前一年退步一名。他預期，今年高雄港貨櫃量將回升至千萬TEU，在「國際商港未來發展及建設計畫（2022年至2026年）」完成後，進一步提升至1,144萬TEU。

國發會副主委游建華表示，交通部將於未來5年，在七個國際商港（基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港）以「強化智慧創新與多元服務、鞏固海運樞紐地位」為國際商港發展目標，並推動29項實質建設計畫，總經費需求合計381.6億元，以因應全球海運市場快速變遷特性及國內外產業發展脈動。未來5年將可創造1.3萬個就業機會、帶動3,200億元公民營投資。

針對高雄發展為港貨櫃樞紐，根據該計畫，未來5年投入170.67億元，預計帶動633.87億元民間投資，包括長榮投資200億元於第七貨櫃中心櫃場營運設施、南星自貿區倉庫、高雄港舊港區招商等10項民間投資計畫。

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