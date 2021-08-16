搶解封商機 菁鑽聯盟聯手頂級飯店加租車

隨防疫降級警戒及十月即將啟動的振興計畫，國旅蓄勢待發迎接解封商機，菁鑽聯盟串聯全台頂級渡假與都會品味飯店及格上租車，再添「大板根森林溫泉酒店」、苗栗「泰安觀止溫泉會館」、嘉義「長榮文苑酒店」三家新盟友，同步推出串聯14家頂級飯店加租車的聯合貴賓券，以最低3,599元暢遊頂級飯店住宿、美食及交通回饋消費者。

為刺激國旅回溫，菁鑽聯合貴賓券不僅降價吸客，也新增電子票券線上購買功能，只要動動手指上網購票，便可即買即用，10月31日前任選飯店入住，更能享各飯店的獨家加碼好禮，包括加送早餐、下午茶、假日不加價、升等房型，加贈伴手禮等額外優惠。

位於熱鬧市區的台中長榮桂冠、台南台糖長榮酒店，持菁鑽券入住除可享18至21坪一房一廳的住宿等優惠外，台糖長榮再加碼送平日入住1,000元餐飲抵用券，台中長榮則四人加300元即有四客早餐；暑假熱門親子旅遊地點雲林劍湖山渡假大飯店更加碼優惠8月假日不加價，即可持券入住豪華客房並享優惠價格購買樂園門票；台北凱達大飯店則是加碼假日不加價外，再直接升等精緻套房或四人房。

另外遠雄悅來大飯店及基隆長榮桂冠酒店、麗翔酒店連鎖(礁溪)更可直接憑券升等海景房或四人房；墾丁凱撒飯店、日月潭大淶閣飯店及台北長榮桂冠酒店皆額外加碼送早餐、下午茶或外帶早餐盒等。

新加入的嘉義長榮文苑酒店優惠加碼至年底前憑券可四人入住四人房；苗栗泰安觀止溫泉會館憑券即可入住觀星情房一晚，使用2張券即可加碼升等價值11660元的觀月情房一泊二食；大板根森林溫泉酒店除雙人客房加免費入園門票、早餐、SPA等優惠套裝外，與台東娜路彎大飯店皆再加碼伴手禮。

成立至今20年的菁鑽聯盟是國內最長久的旅宿及交通策略聯盟，在疫情衝擊下，反而更進一步擴大結盟，廣邀全台觀光服務業者入盟，期望以聯盟整合資源，開創無限可能，並讓消費者感受到用心與努力。