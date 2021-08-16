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中信房屋：北北桃疫情降級後 降價宅變少

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
六都疫情警戒降級前後降價宅件數統計（中信房屋／提供）
六都疫情警戒降級前後降價宅件數統計（中信房屋／提供）

自七月底疫情降級，房市降價比出現變化。中信房屋資料顯示，三級期間，全台住宅成屋銷售「降價比」曾一度衝高至6%，疫情趨緩後下降一個百分點，其中台北市疫情期間降價比高達15%，雖疫後下降29%，不過仍是六都中住宅降價比最高的都市。

中信房屋研展室副理張漢超指出，六都降價宅通常以台北及新北居多，撇開房屋本身因素來探究，主因還是在於部分雙北屋主售屋時，期待儘速成交的意願比其他縣市來得更強。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，降價通常反映賣方心態，由於疫情及各項房市新政策皆可能影響賣方，若是不缺資金的賣方，較不容易受此波疫情及政策影響；反之，有急迫資金需求的賣方，較有降價及談價的可能性，整體而言反映出北部區域的賣方想早點入袋為安的比例較多。

進一步觀察，北北桃三都疫情降級後「房疫價」變少，張漢超分析，疫情期間民眾憂心外出，房市受創尤為嚴重，因此為求順利出售，採降價出售、主動讓利的屋主，比例明顯上升。然而，隨疫情日趨穩定、不動產市況也日漸回溫、部分降價宅順利售出，北部屋主因而順勢改變降價策略，台北降價宅減少29%、新北降價宅減少23%、桃園降價宅減少13%，降價宅數量逐漸減少。

反觀中、南部房市降價比，由於買氣屬於緩步回升、「房疫價」反而略見增加，台中降價宅增加8%、台南降價宅增加8%、高雄降價宅增加9%，目前暫未見大幅變化，但仍有持續以降價策略來增加買氣的意味。

張漢超表示，屋主降價主要有四大原因，一是有些物件當初開價過高，因此後來調降至合理價位；二是因物件本身條件賣相不佳，因而選擇降價求售；三則是屋主考量市況不佳而順勢降價，四是屋主急需資金，因此被迫降價換現金。

張漢超說明，以換屋者為例，資金調度是換屋者首要面對的問題，由於雙北地區房價高，資金負擔重，因此除非資金充裕，否則多數購屋者，會以出售舊屋的資金來做為購入新屋的價金，所以為了能將資金調度順利銜接，只要房價在換屋屋主認知的合理範圍內，往往會有降價或議價的空間。

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