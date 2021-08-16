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中華車新款電動輕型機車EZ1登場 攻女性族群

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）旗下電動機車品牌 eMOVING，首款使用Gogoro Network®智慧電池交換平台服務的電動輕型機車EZ1登場。全台有超過2,130座GoStation，24小時全年無休，在超商、超市或停車場旁就可交換電池，比加油更方便、快速！eMOVING依據不同消費者的使用情境擴增能源方案，未來將持續以充換電並行，多元能源方案佈局，不同車型將分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，以完備豐富的能源補充方式，滿足消費者的多元需求。

中華車首款換電電動車主攻女性族群。中華車指出，現代女性生活忙碌，具備媽媽、妻子、員工等多種身分，eMOVING EZ1電動機車以體貼多重身分的女性車主為設計出發點，不僅車體輕量、小巧，整車含電池重量只有80公斤，座墊高僅740mm，更搭載省力中柱，讓女性也可輕鬆牽車、駐車，停車時更穩穩地雙腳踩地，擺脫傳統機車沉重難以駕馭的陰影。

標配大容量雙側前置物空間，手機、咖啡、保溫瓶皆可隨心放置，再加上前置掛勾與21.6公升後車箱空間，滿足一次裝載多樣物品的使用需求。

受疫情影響、景氣影響之下，縮緊荷包的同時，中華汽車首款換電輕型機車EZ1搶先預購！即日起至8月31日止，搭配好心情購車金$5,000元及各縣市政府補助，輕鬆入手價$37,900元起，還額外加贈市價3,990元的原廠貼心配件套組(e-mu造型專屬風鏡、e-mu造型專屬腳踏墊、eMOVING後腰靠枕組)。

中華車

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