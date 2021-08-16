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元山車用風扇銷售升溫 接單到2022年上半年

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

元山科技（6275）表示，受惠於陸續解封的歐美車市開始升溫，帶動車用風扇訂單穩定成長，訂單能見度已達2022年上半年。

元山表示，2021上半年營運仍持續受惠車用風扇與高階運算需求不斷擴張，繼中國車市成長後，陸續解封的歐美車市亦開始升溫，帶動車用風扇訂單穩定成長，訂單能見度已達2022上半年，中國近年來積極發展電動車產業，元山領先同業已深耕中國汽車市場五年以上，將與客戶合作進入電動車用風扇市場，未來新專案亦將持續參與。

此外，高階運算訂單持續挹注，主要來自於電競市場擴增，玩家追求高階高品質產品，加上電競比賽可望加入奧運項目，更推升需求不斷成長，帶動高階運算需求穩定成長；與奇想生活ARKVO合作之智慧造水系統，在7月已開始小幅量產挹注，預期第四季將正式放量，上半年產品營收結構分別為汽車電子41%、高階運算系統34%、生活科技系統21%及工業設備與其他4%。

元山第二季合併營收達9.92億元，稅後淨利4,990萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.72元；累計上半年合併營收達19.43億元，稅後淨利1億元，較去年同期增加17.93%與112.06%，每股稅後盈餘（EPS）1.46元，優於去年同期的0.68元，營運表現均為歷史同期新高紀錄。

車市

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