快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

民俗月買氣優於預期 車市規模有望上升

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

龍頭車廠和泰車（2207）在民俗月推出重金促銷，激發買氣，祭出促銷優惠的第一個周末即有千張訂單入袋，超出原先預估。和泰車看好8月車市可望較月初預估至少增加2,000台，和泰車旗下兩品牌Toyota與Lexus本月銷售可望達到萬台，突破以往民俗月的銷售表現。

依據監理所的統計數字，今年8月1日到8月15日的總市場登錄約1.18萬台， 8月至今和泰已販超過4,700台、Corolla Cross超過1,200台，8月Corolla Cross 預估領牌數為 2,200 台左右，全月預估市場 28,000 台，和泰約 10,000 台。

在此之前，7月車市掛牌數出爐時，和泰車預估8月的車市規模約在2.6萬台，和泰車旗下兩品牌的銷售預估則為8,500台。

和泰車指出，上周末兩天公司的訂單已經累積超過 1000 台，顯見今年民俗月的外促增販產生不錯的效果，同時也顯示台灣消費者的觀念已經獲得改變。以目前的進度推估，8月車市可望超過2.8萬台。由於民俗月大多橫跨國曆的 8 、9月，所以不容易以國曆的單一月份來比較；但是若以單純民俗月來判斷，今年的情況確實有很大的變化。

業界指出，隨著傳統觀念的改變，近年來民俗月對車市的影響逐漸變小，不過傳統車廠都在民俗月前進行夏季競賽、積極促銷。民俗月成為業務人員獎勵出國以及喘息的時間，影響所及民俗月的淡季更難改變。不過今年因為疫情的關係，前面三個月要買車的人受到影響，使得買氣遞延。龍頭車廠和泰車力推淡季促銷，不只將遞延的買氣給激發出來，更改變傳統的淡旺季配置。

至於今年整體市場的表現，雖然截至7月底，車市仍較去年有2.4%的年增率，5月以來到7月的三級警戒對車市買氣確實造成影響，業者認為今年民俗月雖較去年買氣升溫，但是要補回三級警戒造成的影響，還要再持續努力才行。

和泰車 車市 買氣

延伸閱讀

Lexus GX 460配備升級並導入Black Line Edition特仕車

和泰車加碼促銷 預留銀彈

民俗月禁忌有這些 網友熱議「納涼鬼屋」一次看

TOYOTA COROLLA Sport出招 旗艦專屬AVS選配套件全新上市

相關新聞

EUA審核未過　聯亞：已收50%訂金，對財務影響有限

聯亞生技新冠疫苗申請緊急使用授權未獲核准，聯亞藥代母公司公告，已經收取政府已收取50%不可退還之訂金，應可支應已投入生產...

全台820房仲日開跑 一袋熱血一袋力

國內疫情趨緩，警戒持續維持二級，捐血活動得以恢復舉辦，今年已是第七年舉辦的全國房仲日，台中地區捐血活動已於15日開跑，一...

陽明今年EPS 本土法人估超過40元

陽明（2609）第2季單季EPS 9.89元，較上季成長41%，6月單月EPS4.35元，上半年EPS 17.88元，本...

愈老愈值錢！ 高雄7.15坪木造老店成交價8406萬

高齡老屋也別輕看它的價值，據實價登錄資料，鳳山區光遠路一戶44.37報的2層樓百年透天老屋，今年7月就以1290萬元成交...

疫情衝擊 寒舍組織調整精簡人力近百名

疫情衝擊國內觀光旅遊業，在去年底君悅酒店進行人力調整後，寒舍集團也證實，已經執行組織調整，精簡人力規模近百人。

東洋：新冠疫苗充填毛利不低、業績佔比不高

東洋今舉行線上法說會，總經理施俊良表示，替高端、聯亞代工新冠疫苗的毛利率與公司平均相當，且疫苗有企業社會責任，東洋也只執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。