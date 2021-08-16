民俗月買氣優於預期 車市規模有望上升

龍頭車廠和泰車（2207）在民俗月推出重金促銷，激發買氣，祭出促銷優惠的第一個周末即有千張訂單入袋，超出原先預估。和泰車看好8月車市可望較月初預估至少增加2,000台，和泰車旗下兩品牌Toyota與Lexus本月銷售可望達到萬台，突破以往民俗月的銷售表現。

依據監理所的統計數字，今年8月1日到8月15日的總市場登錄約1.18萬台， 8月至今和泰已販超過4,700台、Corolla Cross超過1,200台，8月Corolla Cross 預估領牌數為 2,200 台左右，全月預估市場 28,000 台，和泰約 10,000 台。

在此之前，7月車市掛牌數出爐時，和泰車預估8月的車市規模約在2.6萬台，和泰車旗下兩品牌的銷售預估則為8,500台。

和泰車指出，上周末兩天公司的訂單已經累積超過 1000 台，顯見今年民俗月的外促增販產生不錯的效果，同時也顯示台灣消費者的觀念已經獲得改變。以目前的進度推估，8月車市可望超過2.8萬台。由於民俗月大多橫跨國曆的 8 、9月，所以不容易以國曆的單一月份來比較；但是若以單純民俗月來判斷，今年的情況確實有很大的變化。

業界指出，隨著傳統觀念的改變，近年來民俗月對車市的影響逐漸變小，不過傳統車廠都在民俗月前進行夏季競賽、積極促銷。民俗月成為業務人員獎勵出國以及喘息的時間，影響所及民俗月的淡季更難改變。不過今年因為疫情的關係，前面三個月要買車的人受到影響，使得買氣遞延。龍頭車廠和泰車力推淡季促銷，不只將遞延的買氣給激發出來，更改變傳統的淡旺季配置。

至於今年整體市場的表現，雖然截至7月底，車市仍較去年有2.4%的年增率，5月以來到7月的三級警戒對車市買氣確實造成影響，業者認為今年民俗月雖較去年買氣升溫，但是要補回三級警戒造成的影響，還要再持續努力才行。