全台820房仲日開跑 一袋熱血一袋力
國內疫情趨緩，警戒持續維持二級，捐血活動得以恢復舉辦，今年已是第七年舉辦的全國房仲日，台中地區捐血活動已於15日開跑，一整天活動下來已募得1551袋熱血，成果豐碩，該活動預計延續至20日，號召房仲人員與社會大眾一起挽袖捐血，為血液安全存量「衝一波」。
今年5月中旬國內疫情警戒一度升至三級，民眾減少出門，捐血車也未開放，影響全台血液庫存量甚巨，各地血庫同喊告急，各界有的加碼贈品，或舉辦捐血活動，期盼血液庫存能緩步回升。
其中，又以中華民國不動產仲介經紀公會全聯會主辦的全台820房仲日捐血活動最為盛大，該會秉持「取之於斯、用之於斯」回饋社會的精神，號召房仲人員一起捐血。
這項活動，每年全台均捐出超過1萬袋熱血，去年、今年都未受疫情影響順利舉辦，續朝「捐血十萬袋、誓救十萬人」的目標邁進。
台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源指出，一場疫情嚴重影響各行各業，會員們拚經濟也拚健康，每年820房仲日的「一期一會」，房仲同業暫時放下工作，帶著家人或邀請客戶一同挽袖捐血，「捐血一袋、救人一命」，能付出幫助別人，在這樣的時代更顯得珍貴。
響應全聯會房仲日舉行的「房仲有愛·熱血常在」捐血活動，台中場即日起至8月20日，同步於中正公園捐血室、中港捐血室、三民捐血室、大里捐血室、豐原捐血室、新光三越惠安停車場捐血車、台中公園捐血車及仁和公園捐血車共8處捐血熱點展開。
邀請包括群義房屋、住商不動產、中信房屋、台慶不動產、雅豐房屋、有巢氏房屋、信義房屋、永慶不動產等品牌共襄盛舉。
現場落實體溫測量、手部消毒等防疫措施，各站負責的品牌也提供豐富禮品，讓民眾可以放心、安心的挽袖捐血，歡迎民眾熱情響應。
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