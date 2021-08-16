快訊

阿富汗湧逃難潮 喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

職場同事也中鏢...新北10人親友團花蓮行爆6確診 源頭還沒找到

全台820房仲日開跑 一袋熱血一袋力

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源號召房仲人員一起捐血。記者宋健生/攝影
台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源號召房仲人員一起捐血。記者宋健生/攝影

國內疫情趨緩，警戒持續維持二級，捐血活動得以恢復舉辦，今年已是第七年舉辦的全國房仲日，台中地區捐血活動已於15日開跑，一整天活動下來已募得1551袋熱血，成果豐碩，該活動預計延續至20日，號召房仲人員與社會大眾一起挽袖捐血，為血液安全存量「衝一波」。

今年5月中旬國內疫情警戒一度升至三級，民眾減少出門，捐血車也未開放，影響全台血液庫存量甚巨，各地血庫同喊告急，各界有的加碼贈品，或舉辦捐血活動，期盼血液庫存能緩步回升。

其中，又以中華民國不動產仲介經紀公會全聯會主辦的全台820房仲日捐血活動最為盛大，該會秉持「取之於斯、用之於斯」回饋社會的精神，號召房仲人員一起捐血。

這項活動，每年全台均捐出超過1萬袋熱血，去年、今年都未受疫情影響順利舉辦，續朝「捐血十萬袋、誓救十萬人」的目標邁進。

台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源指出，一場疫情嚴重影響各行各業，會員們拚經濟也拚健康，每年820房仲日的「一期一會」，房仲同業暫時放下工作，帶著家人或邀請客戶一同挽袖捐血，「捐血一袋、救人一命」，能付出幫助別人，在這樣的時代更顯得珍貴。

響應全聯會房仲日舉行的「房仲有愛·熱血常在」捐血活動，台中場即日起至8月20日，同步於中正公園捐血室、中港捐血室、三民捐血室、大里捐血室、豐原捐血室、新光三越惠安停車場捐血車、台中公園捐血車及仁和公園捐血車共8處捐血熱點展開。

邀請包括群義房屋、住商不動產、中信房屋、台慶不動產、雅豐房屋、有巢氏房屋、信義房屋、永慶不動產等品牌共襄盛舉。

現場落實體溫測量、手部消毒等防疫措施，各站負責的品牌也提供豐富禮品，讓民眾可以放心、安心的挽袖捐血，歡迎民眾熱情響應。

現場落實體溫測量、手部消毒等防疫措施。記者宋健生/攝影
現場落實體溫測量、手部消毒等防疫措施。記者宋健生/攝影
第七年舉辦的全國820房仲日捐血活動，台中地區捐血活動已經開跑。記者宋健生/攝影
第七年舉辦的全國820房仲日捐血活動，台中地區捐血活動已經開跑。記者宋健生/攝影

捐血 房仲 疫情 二級警戒

延伸閱讀

買房砸77萬裝潢才知「拿錯房」 一查才知竟是房仲出包

贏過工程師！他曝「這職業」年薪百萬CP值高 網抖真相：一票轉行

以後要跟移工搶房？網傳外勞中壢購屋 房仲這麼說

中部血庫只剩4天存量 彰化小英之友會號召民眾捐輸熱血

相關新聞

全台820房仲日開跑 一袋熱血一袋力

國內疫情趨緩，警戒持續維持二級，捐血活動得以恢復舉辦，今年已是第七年舉辦的全國房仲日，台中地區捐血活動已於15日開跑，一...

陽明今年EPS 本土法人估超過40元

陽明（2609）第2季單季EPS 9.89元，較上季成長41%，6月單月EPS4.35元，上半年EPS 17.88元，本...

愈老愈值錢！ 高雄7.15坪木造老店成交價8406萬

高齡老屋也別輕看它的價值，據實價登錄資料，鳳山區光遠路一戶44.37報的2層樓百年透天老屋，今年7月就以1290萬元成交...

疫情衝擊 寒舍組織調整精簡人力近百名

疫情衝擊國內觀光旅遊業，在去年底君悅酒店進行人力調整後，寒舍集團也證實，已經執行組織調整，精簡人力規模近百人。

東洋：新冠疫苗充填毛利不低、業績佔比不高

東洋今舉行線上法說會，總經理施俊良表示，替高端、聯亞代工新冠疫苗的毛利率與公司平均相當，且疫苗有企業社會責任，東洋也只執...

疫情爆發照漲不誤 北市大樓房價連5月創新高

本土疫情爆發後，最新官方價格統計出爐，北市公布5月住宅價格指數，北市5月住宅交易量較上月減少27%，較去年同期大減四成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。