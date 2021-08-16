快訊

阿富汗湧逃難潮 喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

職場同事也中鏢...新北10人親友團花蓮行爆6確診 源頭還沒找到

台糖與畜試所簽MOU 為永續畜產添新量能

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

台糖公司今（16）日上午與農委會畜試所合作備忘錄(MOU)簽署儀式，未來台糖與畜試所將攜手於飼料、肉品加工及智慧農業的技術交流上深化合作，秉持「畜產等於續產」理念，共同為台灣畜牧業國際競爭力及永續發展增添助力與新量能。

台糖表示，台糖與畜試所資源互補性高，雙方簽訂MOU不僅達到互惠之加乘效果，更是促進畜產業轉型升級的大利多。台糖擁有垂直整合飼料、養殖、肉品加工的經驗及場域優勢，結合畜試所充沛的研發與技術能量，共同組成研究團隊，聚焦「飼料配方」、「肉品加工」，以及「智慧農業」等項目，盼能胼手新創畜產、聯合締造農發，為畜牧產業轉型迎來新契機。

台糖指出，養豬一直是公司的核心事業，畜牧永續發展更是願景目標。近年公司將「循環經濟」與「新農業」落實到養豬事業已展現成果，去年全球畜殖業第一座BSI認證的「台糖東海豐農業循環園區」正式啟用，轄下豬場現代化改建工程也正如火如荼進行中。台糖率先建立標竿典範，也盼更多專業夥伴一起加入，加速國內畜殖產業的轉型升級，今與畜試所攜手合作，互惠共享畜產資源及技術外，未來創新研發成果也有助於提升整體競爭力。

台糖補充，本次MOU合作範圍除飼料、肉品、智慧農業項目外，也擴及經驗與技術交流、學術資料交流、教育推廣、資源互惠，以及畜產學術推展等六大範疇，有助於未來雙方共同爭取政府研究計畫及產學合作計畫，並共享智慧財產研發成果，為台灣畜產業的創新加值及永續經營驅動更高量能、拓展更遠鵬程。

台糖 農業 MOU

延伸閱讀

台糖去年獲利超標預算數 股東會通過配息1.1元

台糖2021年股東會 配發股息1.1元

糖協前董座遭控挪用公款 國營會：全力配合調查

行政院前副祕書長張有惠 涉掏空糖協百萬交保

相關新聞

全台820房仲日開跑 一袋熱血一袋力

國內疫情趨緩，警戒持續維持二級，捐血活動得以恢復舉辦，今年已是第七年舉辦的全國房仲日，台中地區捐血活動已於15日開跑，一...

陽明今年EPS 本土法人估超過40元

陽明（2609）第2季單季EPS 9.89元，較上季成長41%，6月單月EPS4.35元，上半年EPS 17.88元，本...

愈老愈值錢！ 高雄7.15坪木造老店成交價8406萬

高齡老屋也別輕看它的價值，據實價登錄資料，鳳山區光遠路一戶44.37報的2層樓百年透天老屋，今年7月就以1290萬元成交...

疫情衝擊 寒舍組織調整精簡人力近百名

疫情衝擊國內觀光旅遊業，在去年底君悅酒店進行人力調整後，寒舍集團也證實，已經執行組織調整，精簡人力規模近百人。

東洋：新冠疫苗充填毛利不低、業績佔比不高

東洋今舉行線上法說會，總經理施俊良表示，替高端、聯亞代工新冠疫苗的毛利率與公司平均相當，且疫苗有企業社會責任，東洋也只執...

疫情爆發照漲不誤 北市大樓房價連5月創新高

本土疫情爆發後，最新官方價格統計出爐，北市公布5月住宅價格指數，北市5月住宅交易量較上月減少27%，較去年同期大減四成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。