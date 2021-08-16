台糖與畜試所簽MOU 為永續畜產添新量能

台糖公司今（16）日上午與農委會畜試所合作備忘錄(MOU)簽署儀式，未來台糖與畜試所將攜手於飼料、肉品加工及智慧農業的技術交流上深化合作，秉持「畜產等於續產」理念，共同為台灣畜牧業國際競爭力及永續發展增添助力與新量能。

台糖表示，台糖與畜試所資源互補性高，雙方簽訂MOU不僅達到互惠之加乘效果，更是促進畜產業轉型升級的大利多。台糖擁有垂直整合飼料、養殖、肉品加工的經驗及場域優勢，結合畜試所充沛的研發與技術能量，共同組成研究團隊，聚焦「飼料配方」、「肉品加工」，以及「智慧農業」等項目，盼能胼手新創畜產、聯合締造農發，為畜牧產業轉型迎來新契機。

台糖指出，養豬一直是公司的核心事業，畜牧永續發展更是願景目標。近年公司將「循環經濟」與「新農業」落實到養豬事業已展現成果，去年全球畜殖業第一座BSI認證的「台糖東海豐農業循環園區」正式啟用，轄下豬場現代化改建工程也正如火如荼進行中。台糖率先建立標竿典範，也盼更多專業夥伴一起加入，加速國內畜殖產業的轉型升級，今與畜試所攜手合作，互惠共享畜產資源及技術外，未來創新研發成果也有助於提升整體競爭力。

台糖補充，本次MOU合作範圍除飼料、肉品、智慧農業項目外，也擴及經驗與技術交流、學術資料交流、教育推廣、資源互惠，以及畜產學術推展等六大範疇，有助於未來雙方共同爭取政府研究計畫及產學合作計畫，並共享智慧財產研發成果，為台灣畜產業的創新加值及永續經營驅動更高量能、拓展更遠鵬程。