Google新海底電纜APRICOT 中華電信參與投資

各國的國際網路流量都是經由海底電纜傳輸到世界各地，隨著人們工作、娛樂和交流的形式日益數位化，穩定的網路連線變得比以往更加重要。Google 全球網路副總裁 Bikash Koley今天在官網宣布，Google要開通全新海底電纜 Apricot，新海纜確定連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡以及印尼，預計2024年啟用，台灣的中華電信（2412）也是投資方之一。

今年年初Google已經啟用連接美國、新加坡、關島與印尼的Echo海底電纜。最新的Apricot 將和Echo構成互相連結與支援的海纜系統，在亞洲提供多條出入通道，包括貫穿南亞的專屬路徑，為網路用戶大幅提升 Google Cloud 和數位服務的彈性。兩條電纜的建立將為亞洲的企業與新創公司帶來服務更低的延遲性、更充裕的頻寬，並且讓東南亞、北亞與美國之間的網路連結更為穩定、具備彈性。

Google指出，網路基礎建設投資，對區域經濟活動帶來具體的正面影響與貢獻，帶來亞太區的GDP成長。例如2010 年到 2019 年間，研調機構 Analysys Mason針對Google在亞太地區的網路基礎建設投資進行了一項研究，發現 Google在亞太區十年期間投入的網路基礎建設，為此區域的GDP 總值增加 4,300億美元 ，額外創造了 110 萬個工作機會。

Apricot 是 Google 全球海底電纜投資計畫中的最新項目，Google海纜計畫還包括出資興建的 Curie、Dunant、Equiano、Firmina和 Grace Hopper，以及Google與其他企業合作鋪設的JGA、INDIGO和Havfrue。目前Google 已在全球投資 18 條海底電纜、27個雲端區域（Cloud Region）、以及82個雲端可用區（Cloud Zone）。此網頁介紹了更多關於 Google Cloud 的網路和基礎建設。