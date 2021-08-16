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疫情衝擊 寒舍組織調整精簡人力近百名

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

疫情衝擊國內觀光旅遊業，在去年底君悅酒店進行人力調整後，寒舍集團也證實，已經執行組織調整，精簡人力規模近百人。

寒舍日前公布財報，第2季營收4.14億元，季減49.62%；稅後虧2.6億元，虧損幅度較去年增加2.35倍，也比第1季增加2.45倍；單季每股虧2.33元，累計上半年每股虧3.01元。

由於去年疫情爆發以來，觀光產業僅靠餐飲與國旅支撐，而今年5月三級警戒後，連餐飲內用服務都被迫停止，因此對於營運更是雪上加霜，因此觀光餐飲業第二季都出現了規模不小瘩虧損。

寒舍表示，7月就執行優退方案及組織重整，雖然每一位同仁都是最珍貴的資產，但面對這波疫情危機，不得不做出這改變與調整，也期待疫苗接種後，國內與國際旅遊回穩，再創觀光旅遊高峰。

觀光 餐飲業

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