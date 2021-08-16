居家辦公到21點能報加班？勞動事務學院報你知

新型冠狀病毒肆虐，許多新型的職場問題隨之衍生，如「公司要我提出核酸檢測(PCR)陰性證明才能進辦公室，合法嗎?」、「居家辦公時會議都開到晚上8、9時，能報加班嗎?」等。北市勞動局長陳信瑜表示，勞動局將於18日上午9時，開放「勞動事務學院」第一梯次報名(8月底至9月課程)，疫情面臨的職場新問題都有專業的律師與學者授課，讓勞工清楚了解法令。

陳信瑜表示，「勞動事務學院」第一期的課程，因適逢疫情嚴峻，不得不終止一些優質課程，但為貫徹「防疫不亂、學習不斷」的理念，勞動局率全國之先，辦理「線上勞動教育視訊課程」，「勞動事務學院」亦比照辦理，第二期的第一梯次課程(8月底至9月課程)採視訊方式上課，讓對於上實體課程仍有疑慮的學員，放心報名、安心上課。

陳信瑜指出，勞動局近期接獲民眾表示「朋友說，勞資爭議直接走法院，地方政府調解太慢，真的嗎?」等問題，而「勞動事務學院」本期將新開課程，從無薪休假、防疫措施爭議、非法解僱，到勞動事件法，應有盡有，請到學有專精與實戰經驗豐富的律師及學者授課，讓勞工兄弟姐妹立馬了解法令，清楚眉角，呼籲把握時間報名。

陳信瑜提醒，只要是台北市民或在北市工作的勞工，都能報名「勞動事務學院」課程，但在報名前，需先至北市勞動局網站/便民服務/勞動教育課程報名/學員專區/加入學員（ https://bit.ly/3l02AFg ），才能於第1梯次報名開始日18日上午9時，快速完成報名。

勞動局指出，在錄取後、上課前，請事先安裝Cisco Webex應用程式，即可方便使用電腦、平版或手機進入「臺北市政府雲端會議管理系統」進行視訊課程；課程簡章相關資訊請至北市勞動局網站/勞動教育/勞動事務學院 ( https://reurl.cc/qmnqOR )了解，或電02-27208889分機3344洽詢。