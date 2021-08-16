快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

防疫優先！2021長榮航空城市觀光馬拉松賽事取消

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

長榮航空（2618）連續舉辦三年的城市觀光馬拉松，今年升級增加全程馬拉松組，但因全球COVID-19疫情方興未艾，全台目前仍處於疫情二級警戒期間尚無解封日期，在防疫優先的前提與原則下，將取消原訂2021年10月24日的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事。

所有報名跑者可以全額退費，詳細退費辦法已公告於長榮航空馬拉松網站：www.evaairrun.com

長榮航空表示，感謝所有跑者的支持，也感謝教育部體育署、交通部觀光局、臺北市政府、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府體育局、中華民國路跑協會、中華民國文化休閒運動協會、NIKE以及所有贊助夥伴，期待在全國民眾的努力下，疫情能盡快獲得控制，期間彼此醞釀正能量，明年10月23日再次邀請全世界所有跑者參與「2022長榮航空城市觀光馬拉松」，一起「台北起跑，飛向世界」。

長榮航空 觀光 馬拉松

延伸閱讀

不敵疫情！「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事取消

越捷地勤確診 桃機針對報到櫃台大消毒

這不只是奧運馬拉松的金牌戰 更是運動品牌的跑鞋科技角力

馬拉松／弄翻整排水 法國選手道歉：我真的拿不到

相關新聞

華航搶攻疫苗載運 冷鏈物流翻倍成長

華航（2610）發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，以多年貨物專業運送經驗，多次承接台灣自購疫苗載運任務，華航也成功爭取到轉口疫...

疫情衝擊 寒舍人力精簡近百人

寒舍（2739）今（16）日正式說明，因為疫情嚴重衝擊餐旅業，寒舍7月執行優退方案及組織重整，人力減幅約100多人。

居家辦公到21點能報加班？勞動事務學院報你知

新型冠狀病毒肆虐，許多新型的職場問題隨之衍生，如「公司要我提出核酸檢測(PCR)陰性證明才能進辦公室，合法嗎?」、「居家...

怪！警戒降級北市降價屋減三成 中南部反增

疫情降級，房市降價物件也減少。中信房屋統計指出，三級警戒期間，全台住宅成屋銷售「降價比」約達6%，也就是100間銷售中成...

高雄老透天搶手 百年木造屋8,400萬元成交

看好未來房市，高雄近來出現不少老透天高價成交。其中，位於高雄前金區中正四路一間老屋，雖是木造，屋齡已95年，面積僅7.1...

防疫優先！2021長榮航空城市觀光馬拉松賽事取消

長榮航空（2618）連續舉辦三年的城市觀光馬拉松，今年升級增加全程馬拉松組，但因全球COVID-19疫情方興未艾，全台目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。