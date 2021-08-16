國產花蓮旅館開發案動起來 引進前西華總座操盤

國產（2504）規劃超過五年的花蓮旅館開發案動起來！今年取得建照後，正式進入實質開發階段，國產今天宣布禮聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩（Achim Wilkin），成為國產關係企業總經理，預計花5年左右時間完成開發興建。

國產花蓮旅館開發計畫的土地為集團早期資產，開發面積約3,000坪，基地位在花蓮美崙溪畔的濱海地區，可觀看一望無際的海洋，不僅身處花蓮市精華區、並擁有周邊純天然美景。國產擬興建打造11層樓高，裡頭包含近200個房間、3間主題餐廳及泡湯SPA等設施的國際特色酒店，備受矚目。

國產花蓮旅館開發計畫規劃多時，先前一度傳出因為陸客來台人數減少等因素，開發計畫暫緩。不過國產強調計畫沒有暫緩，只是行政程序冗長，而公司也持續鴨子划水，今年正式拿到建照後，開始加速計畫進行。

據了解，國產正與知名的國際酒店連鎖集團合作，惟因雙方簽有保密協定，暫時無法揭露合作對象，但絕對是國際級，可以補齊目前花蓮較缺乏國際連鎖酒店的市場缺口。

另外國產今天也宣布延攬經驗豐富的夏基恩，成為國產關係企業總經理，負責主導花蓮旅館計畫開發。夏基恩從德國高級飯店Bristol Hotel Kempinski開啟旅館職場生涯，並經美國、香港等地飯店的經理人歷練，10多年前來到台灣，

曾擔任君品酒店總經理，負責台北君品成立開幕，之後擔任西華飯店總經理，為國內五星旅館業的傳奇人物之一，此次國產禮聘夏基恩操盤花蓮旅館開發規劃，再度展現企圖心。

國產這兩年除了預拌混凝土本業營運好轉，繼去年本業獲利創下歷史新高，公司今年上半年稅後大賺13億元，比去年同期大幅成長25.9%，換算每股純益已達1.1元。另外國產的土地資產活化腳步也加速，可望為公司業外獲利挹注動能。