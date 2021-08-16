快訊

接種疫苗導致自閉症？ 20年前的「科學造假」事件

高端今10時起開放預約 現僅35萬劑完成封緘檢驗

國產花蓮旅館開發案動起來 引進前西華總座操盤

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
國產規劃超過五年的花蓮旅館開發案動起來。（圖／國產提供）
國產規劃超過五年的花蓮旅館開發案動起來。（圖／國產提供）

國產（2504）規劃超過五年的花蓮旅館開發案動起來！今年取得建照後，正式進入實質開發階段，國產今天宣布禮聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩（Achim Wilkin），成為國產關係企業總經理，預計花5年左右時間完成開發興建。

國產花蓮旅館開發計畫的土地為集團早期資產，開發面積約3,000坪，基地位在花蓮美崙溪畔的濱海地區，可觀看一望無際的海洋，不僅身處花蓮市精華區、並擁有周邊純天然美景。國產擬興建打造11層樓高，裡頭包含近200個房間、3間主題餐廳及泡湯SPA等設施的國際特色酒店，備受矚目。

國產花蓮旅館開發計畫規劃多時，先前一度傳出因為陸客來台人數減少等因素，開發計畫暫緩。不過國產強調計畫沒有暫緩，只是行政程序冗長，而公司也持續鴨子划水，今年正式拿到建照後，開始加速計畫進行。

據了解，國產正與知名的國際酒店連鎖集團合作，惟因雙方簽有保密協定，暫時無法揭露合作對象，但絕對是國際級，可以補齊目前花蓮較缺乏國際連鎖酒店的市場缺口。

另外國產今天也宣布延攬經驗豐富的夏基恩，成為國產關係企業總經理，負責主導花蓮旅館計畫開發。夏基恩從德國高級飯店Bristol Hotel Kempinski開啟旅館職場生涯，並經美國、香港等地飯店的經理人歷練，10多年前來到台灣，

曾擔任君品酒店總經理，負責台北君品成立開幕，之後擔任西華飯店總經理，為國內五星旅館業的傳奇人物之一，此次國產禮聘夏基恩操盤花蓮旅館開發規劃，再度展現企圖心。

國產這兩年除了預拌混凝土本業營運好轉，繼去年本業獲利創下歷史新高，公司今年上半年稅後大賺13億元，比去年同期大幅成長25.9%，換算每股純益已達1.1元。另外國產的土地資產活化腳步也加速，可望為公司業外獲利挹注動能。

除了花蓮旅館開發案，國產備受矚目的南港廠都更開發案，本月初剛收到北市府的都更及權變計畫核定函，開始申請建照，由於該基地位處台北市「東區門戶計畫」的核心地帶，潛在開發利益可期。目標今年底能取得建照，進入實質開發階段，估計工期4年半。

國產宣布禮聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩（Achim Wilkin）成為關係企業總經理，主導花蓮旅館開發計畫。（圖／國產提供）
國產宣布禮聘請前君品、西華飯店總經理夏基恩（Achim Wilkin）成為關係企業總經理，主導花蓮旅館開發計畫。（圖／國產提供）

君品 都更

延伸閱讀

花蓮佐倉步道土石滑落封閉 預計18日重新開放

全國最美校樹 花蓮月眉國小空中之樹病癒新生

溯溪等水域活動開放 花蓮三棧溪、翡翠谷等仍禁入

不滿環團要求自治條例加嚴 花蓮畜牧業揚言暫停出豬雞

相關新聞

舊衣、寶特瓶都能回收再製 遠東新三突破打造再生王國

今年遠東新（1402）股東會上，董事長徐旭東一開口、第一件事談的就是「綠能環保」。「遠東新是世界級聚酯纖維的生產者，但是...

全球經濟回溫推升螺絲產能 前7月出口年成長逾3成

台灣製造的螺絲品質佳，素有「螺絲王國」美名，經濟部統計處今天表示，近期全球疫苗接種率提高、經濟活動回溫，螺絲螺帽生產動能...

無畏海運缺櫃運費漲 東陽前7月稅前獲利年增23%

儘管海運缺櫃運費漲，汽車零配件大廠東陽自結前7月稅前淨利新台幣5.26億元，仍較去年同期4.29億元成長23%，前7月每...

疫情衝擊 北市5月房市交易大減2成7 大安區減半

受到疫情影響，台北市今年5月的房市交易量大減27.41%，不過住宅價格指數仍上升0.44%。台北市地政局表示，根據今年5...

中華電信投資APRICOT超高速海纜 估2024年啟用

中華電信今天宣布與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓...

王品集團汰弱扶強 疫情逆勢開火鍋新品牌

疫情期間，王品集團仍開出火鍋新品牌「尬鍋」，為集團第6個火鍋品牌，瞄準台灣每年逾300億規模的火鍋商機，「尬鍋」首店插旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。