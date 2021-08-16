快訊

接種疫苗導致自閉症？ 20年前的「科學造假」事件

高端今10時起開放預約 現僅35萬劑完成封緘檢驗

避免群聚 2021長榮航空城市觀光馬拉松賽事取消

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

長榮航空（2618）連續舉辦三年的城市觀光馬拉松，在廣大跑者熱烈的支持下，今年升級增加全程馬拉松組，但因全球COVID-19疫情方興未艾，全台目前仍處於疫情二級警戒期間尚無解封日期，在防疫優先的前提與原則下，將取消原訂2021年10月24日的「2021長榮航空城市觀光馬拉松」賽事。所有報名跑者可以全額退費，詳細退費辦法已公告於長榮航空馬拉松網站：www.evaairrun.com

長榮航空感謝所有跑者的支持，也感謝教育部體育署、交通部觀光局、台北市政府、台北市政府觀光傳播局、台北市政府體育局、中華民國路跑協會、中華民國文化休閒運動協會、NIKE以及所有贊助夥伴，期待在全國民眾的努力下，疫情能盡快獲得控制，期間彼此醞釀正能量，明年10月23日再次邀請全世界所有跑者參與「2022長榮航空城市觀光馬拉松」，一起「台北起跑，飛向世界」。

長榮航空 觀光 馬拉松

延伸閱讀

越捷地勤確診 桃機針對報到櫃台大消毒

長榮航推預約自動報到 完成購票即可辦理報到手續

這不只是奧運馬拉松的金牌戰 更是運動品牌的跑鞋科技角力

馬拉松／弄翻整排水 法國選手道歉：我真的拿不到

相關新聞

舊衣、寶特瓶都能回收再製 遠東新三突破打造再生王國

今年遠東新（1402）股東會上，董事長徐旭東一開口、第一件事談的就是「綠能環保」。「遠東新是世界級聚酯纖維的生產者，但是...

全球經濟回溫推升螺絲產能 前7月出口年成長逾3成

台灣製造的螺絲品質佳，素有「螺絲王國」美名，經濟部統計處今天表示，近期全球疫苗接種率提高、經濟活動回溫，螺絲螺帽生產動能...

無畏海運缺櫃運費漲 東陽前7月稅前獲利年增23%

儘管海運缺櫃運費漲，汽車零配件大廠東陽自結前7月稅前淨利新台幣5.26億元，仍較去年同期4.29億元成長23%，前7月每...

疫情衝擊 北市5月房市交易大減2成7 大安區減半

受到疫情影響，台北市今年5月的房市交易量大減27.41%，不過住宅價格指數仍上升0.44%。台北市地政局表示，根據今年5...

中華電信投資APRICOT超高速海纜 估2024年啟用

中華電信今天宣布與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓...

王品集團汰弱扶強 疫情逆勢開火鍋新品牌

疫情期間，王品集團仍開出火鍋新品牌「尬鍋」，為集團第6個火鍋品牌，瞄準台灣每年逾300億規模的火鍋商機，「尬鍋」首店插旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。